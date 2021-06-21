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【職場熱話】公司同事老爺過身　出電郵要求給帛金　網民：電郵一張帛金圖片回給他

理財智慧 09:00 2021/06/21

分享：

如果有公司同事的親人不幸身亡，不少人都會向該同事送上慰問，但就有就有網民在討論區發帖，指近日收到了一封公司email，稱有位同事老爺過身，要求其他同事給帛金。令事主十分驚訝，「我做了五年幾多，從來未見過白事出email。」

【網民熱話】12歲女孩網上二手平台買賣　3年後竟接到稅局信 追收商業登記費2750元　【下一頁

事主經歷：

【職場熱話】大集團員工不滿培訓課程五花八門　連學去廁所、揸筷子都有　網民：絕對是塞錢入你袋　【下一頁

帖文一出，不少網民都感到驚訝，「對你這同事無語了，這種便宜也佔。」、「覆 E-mail ，使用掃描圖片回帛金給同事」、「細公司，白事出email當通知大家，慰問下當事人，無可厚非，但講明一定要做帛金就有點過份。」、「如你真是不想給她，你可以拒絕的，或找個好藉口，跟她說：『不好意思，我今個月生日／家人生日，紅白事不可沖撞，不能做帛金給你，節哀！』」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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