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非洲波札那開採出過千卡巨鑽 為世界第三大鑽石

環球政經 19:26 2021/06/18

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鑽石公司戴比斯瓦納（Debswana）早前在非洲開採出重達1098卡的巨鑽，兩周後將巨鑽送至首都哈博羅內，向總統莫克維齊·馬西西（Mokgweetsi Masisi）展示。這鑽石僅比2015年同樣在波札那發現的全球第二大鑽石略輕，為世界第三大鑽石。

據BBC報道，戴比斯瓦納的公司代理總經理琳內特·阿姆斯特朗（Lynette Armstrong）表示：「這是我們公司開業50多年來，開採到的最大鑽石。」、「根據我們的初步分析，它可能是世界第三大寶石級鑽石。」。

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戴比斯瓦納是政府與全球鑽石巨頭戴比爾斯（De Beers）的合資企業，高達80%的銷售收入通過股息、特許權使用費和稅收進入波札那國庫。

BBC報道又指，波札那礦產部長萊福科·莫阿希（Lefoko Moagi）表示，歷經去年新冠大流行導致鑽石銷售下滑之後，波札那此次發現這顆鑽石，來得正是時候。

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現存全球最大鑽石是1905年在南非發現的3106克拉「卡裏南」（Cullinan，別名「非洲之星」）鑽石，重達3106克拉。第二大的是2015年在博茨瓦納發現的「我們的光」（Lesedi La Rona），重達1109克拉，2017年以5300萬美元（3950萬英鎊）的價格售出。此次發現的新鑽石則尚未命名，其潛在成本估算尚未公布。

 

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撰文 : 陳楚琨

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