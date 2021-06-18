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【另類投資】油價有望破百？　高盛列6隻首選石油生產商

股樓投資 20:06 2021/06/18

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全球原油需求復甦，油價漲勢仍未停止，而且近期隨著需求激增與供應緊張，對沖基金Maglan Capital總裁David Tawil認為，油價將於今年下半年繼續上漲，今年年底有機會突破每桶100美元。

高盛同樣預測油價將繼續上漲，並指相對於美國生產商而言，加拿大石油生產商有望產生更多自由現金流，因此最具吸引力。高盛建議投資者可買入Suncor Energy（SU）、 Cenovus Energy (CVE) 以及Canadian Natural Resources (CNQ)，當中Suncor是高盛首選。

至於美國石油生產商，高盛同樣看好一些能夠受惠於高油價和支出紀律的公司，首選股包括Devon Energy (DVN)、Diamondback Energy (FANG) 和Hess (HES)，高盛強調Devon在美國產油量最大的二疊紀盆地（Permian Basin）較大佔比，並且承諾向股東派發更多現金。

受聯儲局議息會議暗示提前加息時間表波及，本周五（18日）國際油價略有回落，7月交割的布蘭特期油報每桶72.6美元，紐約原油報每桶70.66美元。

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编辑：李勝男

另類投資 布蘭特期油 對沖基金 紐約

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