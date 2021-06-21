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【職場熱話】應屆畢業生稱面試「被羞辱」　HR不讓她自我介紹　直斥她「唔好不自量力」

理財智慧 09:00 2021/06/21

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到了畢業季節，不少應屆畢業生都忙著找工作。近日有香港城市大學的應屆畢業生在討論區發帖，指自己在面試「被羞辱」，HR連自我介紹都不讓她說，直斥她「唔好不自量力」，又認為她「後生仔想一步登天」。事主覺得自己際遇與朋友差好遠，令她感到「好灰心」。

【職場熱話】新入公司 發現沒有人準時下班 一個舉動被網民大讚真男人　【下一頁

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【網民熱話】12歲女孩網上二手平台買賣　3年後竟接到稅局信 追收商業登記費2750元　【下一頁

帖文一出，引來網民熱論，但不少網民都建議事主應反省自己不足之處，「明顯是你對行內知識不足或者答得不好他才忍不住『串』你，不是說她對，但想說到時候你工作好多人都是這樣，羞不羞辱不用看這麼重，做好自己ok，檢討這次差在那裡再send CV吧，可能你真是能力低了一點，想想你是否適合做銀行」、「有時灰心還灰心，認真檢討下自己適不適合做好過吧」、「做sales要預了被人羞辱，Interview『串』你，就被人打沉，怎樣做sales？」、「當是stress test，好小事」、「你呢個interview經驗真是好common的事，怪就怪自己準備不足。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

香港城市大學 銀行 畢業 香港 大學

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