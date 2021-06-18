【歐國盃】耶莫蘭高力捧贊助商 笑指「歡迎搵佢代言」

自葡萄牙球星C朗拿度在歐國盃記者會上，把可口可樂飲料拿開後，陸續有球員仿效，亦有不少球員借機開玩笑。身處C組的烏克蘭在次輪小組賽以2比1撃敗北馬其頓，有份貢獻入球的前鋒耶莫蘭高心情大好，出席賽後記者會時，把贊助商飲品移向自己，並笑稱：「歡迎搵我代言」。

普巴唔理贊助商 賽後記招移開啤酒瓶 【下一頁】

效力英超韋斯咸的耶莫蘭高（Andriy Yarmolenko）在烏克蘭對北馬其頓的比賽中表現出色，貢獻本場賽事首個入球外，更帶領烏克蘭2比1勝出，亦是烏克蘭自2012年以來首次在歐國盃獲勝。耶莫蘭高賽後明顯心情大好，在出席賽後記者會時表現風騷。

當他完成記者問答環節後，更借球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及普巴（Paul Pogba）等人移開贊助商物品開玩笑。耶莫蘭高看到眼前的可口可樂及喜力啤酒，並詢問

「我可以做什麼嗎？我見C朗都這樣做」。（Can I do something? I saw Ronaldo doing this.）

他其後把前面的可口可樂及喜力啤酒移近，笑指「我要將可口可樂擺在這邊、將喜力啤酒放那邊，歡迎你們搵我代言」（I want to move the （Coca-Cola bottles） here and I want to move the beer here. Coke and Heineken， please get in touch）。

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C朗唔畀面贊助商 拎開可樂叫人多飲水 【下一頁】

葡萄牙球星C朗拿度﹑法國中場普巴及意大利中場盧卡迪利先後在記者會上，移動擺放在桌上的贊助商物品。 歐洲足協其後就事件提醒球員，勸告切勿再挪動贊助商物品。

責任編輯：郭麗明