【歐國盃】耶莫蘭高力捧贊助商 笑指「歡迎搵佢代言」

自葡萄牙球星C朗拿度在歐國盃記者會上,把可口可樂飲料拿開後,陸續有球員仿效,亦有不少球員借機開玩笑。身處C組的烏克蘭在次輪小組賽以2比1撃敗北馬其頓,有份貢獻入球的前鋒耶莫蘭高心情大好,出席賽後記者會時,把贊助商飲品移向自己,並笑稱:「歡迎搵我代言」。

效力英超韋斯咸的耶莫蘭高(Andriy Yarmolenko)在烏克蘭對北馬其頓的比賽中表現出色,貢獻本場賽事首個入球外,更帶領烏克蘭2比1勝出,亦是烏克蘭自2012年以來首次在歐國盃獲勝。耶莫蘭高賽後明顯心情大好,在出席賽後記者會時表現風騷。

當他完成記者問答環節後,更借球星C朗拿度(Cristiano Ronaldo)及普巴(Paul Pogba)等人移開贊助商物品開玩笑。耶莫蘭高看到眼前的可口可樂及喜力啤酒,並詢問

「我可以做什麼嗎?我見C朗都這樣做」。(Can I do something? I saw Ronaldo doing this.)

他其後把前面的可口可樂及喜力啤酒移近,笑指「我要將可口可樂擺在這邊、將喜力啤酒放那邊,歡迎你們搵我代言」(I want to move the (Coca-Cola bottles) here and I want to move the beer here. Coke and Heineken, please get in touch)。

葡萄牙球星C朗拿度﹑法國中場普巴及意大利中場盧卡迪利先後在記者會上,移動擺放在桌上的贊助商物品。 歐洲足協其後就事件提醒球員,勸告切勿再挪動贊助商物品。

責任編輯:郭麗明