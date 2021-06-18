【新股IPO】和黃醫藥00013招股 首日錄超過1億孖展 暫未足額認購

長和 （00001） 旗下生物科技公司和黃醫藥 （新上市編號：00013）周五(6月18日)開始招股至下星期三(6月23日)，綜合多間券商數據，和黃醫藥孖展錄得1.13億元，暫未足額認購。當中，華盛證券借出5000萬元，輝立借出4000萬元。

公司於全球計劃發行1.04億股，集資最多46.8億元。招股價最高45元，一手500股入場費為22727元，預期6月30日掛牌。另外公司引入5名基石投資者，合共認購25.35億元股份。

和黃醫藥是長和旗下的生物醫藥公司，於2000年創立，主要於全球市場的創新型醫藥研發，長和則持有44.7%權益。至於是次集資金額將分布為，約50%將用於通過註冊試驗及潛在提交NDA申請以推進旗下新藥的後期臨床計劃；約10%將用於支持進一步的概念驗證研究，並資助內部研究以持續擴大癌症及免疫疾病產品組合；約20%用於增強商業化、臨床、監管及生產方面的綜合實力；約15%將用作為潛在全球業務發展及策略收購機會提供資金；約5%用作營運資金及作一般企業用途。

事實上，公司曾於2019年計劃來港上市，後來因市場不穩而擱置。

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責任編輯 : 陳子謙