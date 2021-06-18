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【俄羅斯疫情】莫斯科日增9000宗確診 數日内飆升2倍

環球社會熱點 18:54 2021/06/18

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莫斯科單日確診於數日内飆升兩倍，新增超過9,000宗新冠肺炎確診。

俄羅斯的新冠肺炎疫情惡化，全國單日確診超過1.7萬宗創新高。首都莫斯科單日確診數字數日内飆升兩倍，單日新增超過9,000宗新冠肺炎確診。莫斯科市長相信確診急升是與變種病毒有關，更決定關閉歐洲國家盃球迷區。

Lambda變種佔秘魯8成新增確診 已蔓延至29國 【下一頁】

截至俄羅斯當地周五（18日）上午的官方數據顯示，俄羅斯過去24小時新增17,262宗確診，創該國自今年2月1日以來的單日新高，累計確診個案超過528.1萬宗。

莫斯科單日新增9,056宗確診創疫情爆發以來新高，較前一日的6,195宗大幅增加約46%。據莫斯科當局較早前表示，該市數日前的單日確診數字約為3,000多宗，因此周五確診數字升幅達2倍。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）與政府官員舉行視像會議商討疫情時表示，莫斯科可能面臨更具侵略性的新變種病毒，料其傳播能力更高。

索比亞寧宣布一系列限制措施，包括縮減聚會人數上限至1,000人、暫停進行所有公眾娛樂活動、關閉為歐國盃而設的球迷區。

【新冠疫情】全球累計逾400萬人死亡 166日增200萬 【下一頁】

索比亞寧同時延長過去周末頒布的防疫措施的有效期限至6月29日，包括關閉商場、動物園、遊樂場内餐廳、及禁止酒吧餐廳在每晚11點至翌日清晨6點期間營業。

莫斯科在過去一周已頒布多項新限制措施，包括要求從事非必要行業的民眾留在家中、關閉大量場所、強制服務業員工接種疫苗。

俄羅斯在去年12月已展開新冠疫苗接種計劃，但俄羅斯民眾的接種意欲偏低。莫斯科1,200萬人口當中，只有180萬人（約15%）接種了首劑疫苗。俄羅斯全國約1.46億人口當中，約只有1,900萬人（約13%）接種了首劑疫苗。

責任編輯：鄭錦玲

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