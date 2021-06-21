【職場熱話】打工仔住天水圍要到觀塘返工　來回超過3個鐘　嘆「都唔知人生點過」

上下班車程久，對打工仔的休息時間會有很大影響。近日就有網民在Facebook專頁「奴工處」發帖，指自己住天水圍但要到觀塘上班，來回車程超過3小時，還經常塞車，下班回到家已經晚上9時，令他嘆：「都唔知人生點過」。

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事主經歷：

















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帖文一出，引來網民熱論，不少網民都叫事主離職或搬屋，「感情問題一律建議分手，職場問題一律建議離職」、「建議：那間從觀塘搬去上水的公司，流失了60個人手，你快點去見工」、「找份荃灣／葵興的工作已經好好多，沒有人叫你這麼傻到觀塘上班」、「沒辦法，只好努力點出去租市區劏房，或者考慮一下去天橋底霸個位置」、「有能力就搬，沒有能力就慣」，亦有網民建議事主在公司留久一點，「收工好簡單，不要急著乘車，你就會知道，遲收工比準時收工回到家的時間差不多，但有位坐還有得在車上睡覺」、「OT O到一個不會塞車的時間就ok，老闆還會覺得你勤力，升職加薪都容易點」。

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責任編輯：黃苑筠