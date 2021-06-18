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【異動股】安踏發盈喜　同日多間大行看好　股價急升逾6%創新高

股樓投資 18:59 2021/06/18

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安踏體育(02020) 發盈喜，按綜合基準，預期與上年同期相比，集團截至今年6月30日止六個月的經營溢利將增長不少於55%(上年同期約36億元人民幣)；不包括分佔合營公司虧損影響，預期期內溢利將增長不少於65%(上年同期約23.8億元人民幣)；包括分佔合營公司虧損影響，預期期內溢利將增長不少於110%(上年同期約16.6億元人民幣)。

多間大行同日出報告唱好，其中一間大行野村指安踏品牌折扣跌至20至25%的歷史低位，而FILA品牌則回復至疫情前水平，管理層指出已轉換至DTC模式的安踏店舖經營利潤率高於與期，較該行亦將其2021至2023年毛利率預測升0.2至0.5個百分點。

野村認為本地運動行業獲重估，認為安踏有潛在重估機會，因為管理層於投資者日應會談及加強品牌定位、核心品牌等的策略，繼續欣賞公司的多品牌模式，相信中長期市場份額將提升，將公司目標價由180.2元升至205.1元，評級維持「買入」。

大行對安踏評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

安踏體育（02020） 港股

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