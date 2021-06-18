【國泰股價】國泰5月客運按年升3成　料上半年虧損收窄

▲ 國泰（00293）公佈5月客運量、貨運量數據。

國泰 （00293） 公佈，5月份載客量按年回升3成，全月載客24,006人次，但比2019年5月疫情前水平仍跌99.2%。5月運載率為26.7%，為自去年6月以來的新高。國泰航空顧客及商務總裁林紹波指，在國泰推行成本控制措施，以及基本貨運表現強勁的情況下，預期今年上半年虧損將分別少於去年上半年及下半年，但仍會錄得重大虧損。

國泰周五（18日）收報6.93元，全日升0.7%。

國泰4月客運數字，詳見﹕【下一頁】

料今年第四季客運運力恢復至疫情前三成

林紹波表示，國泰機組人員的疫苗接種率理想，目前已有約9成駐港機師及超過64%的駐港機艙服務員已預約接種疫苗或已接種疫苗。他相信，隨著港府逐步放寬乘客及機組人員的強制檢疫規定，加上香港現正推出社區疫苗接種計劃，料今年第四季客運運力可恢復至疫情前三成。

國泰5月反映收入水平的收入乘客千米數按年上升24.5%，但仍較2019年5月時相比仍減少98.9%。以可用座位千米數計算的運力亦上升38%，惟較2019年5月下跌 96.5%。以今年首5個月計，國泰累計載客人次按年跌97.3%，運力跌88.6%，收入乘客千米數跌97%。

5月每日僅平均接客774人

客運方面，林紹波指，相較2019年5月前疫情前水平，國泰目前僅營運3.5%的運力，每日平均接載乘客量仍處於774人次低位。

不過，5月部分航線需求有見改善。國泰月內重啟來往福州、杭州和杜拜的航班，令5月客運運力按月微增6.6%。5月往返英國的旅客需求持續上升，主要因香港及中國內地的銷售推動。往返美國的航班亦受惠於上述市場需求，錄得高於平均的運載率。但是，由於政府延續菲律賓往香港航班的禁令，以及台灣爆發新一波疫情，以致其他航線需求偏弱。

國泰表示，6月將復飛阿姆斯特丹、布里斯本、法蘭克福、三藩市、首爾和溫哥華等航點，亦會增加倫敦航班班次，以配合留學生由6月中回港的需求。

貨運方面，5月貨運需求保持穩健，貨運運載率為81%。國泰在5月逐漸恢復貨運運力，但目前仍未恢復所有貨運航班。5月營運的貨機及只載貨客機航班數量，較4月份分別增加24%和18%。林紹波指，客機腹艙的貨運運力仍然受壓，國泰將陸續恢復各網絡航點的貨機航班班次。

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編輯﹕賴奕羚