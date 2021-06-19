歐盟求職者大減36% 英國經濟復甦或受阻

英國去年1月正式退出歐盟，歐盟民眾到英國工作便不如以往方便。英國有研究發現，脫歐後英國國內歐盟求職者大減36%。按行業計算，其中以酒店、護理及倉務下跌幅度最大。報道引述英國商業領袖表示，若缺乏海外僱員情況持續，將阻礙英國經濟復甦，未來商品及服務價格或會上漲。

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《衛報》引述求職平台Indeed數據，指英國歐盟求職者數目較2019年平均下跌36%。其中部分行業，如酒店、護理及倉務管理等行業的低薪工作，求職者數目更錄得有史以來最大跌幅41%。有研究指，英國脫歐後更加嚴格的移民限制是削弱歐盟求職者意願的主因，比新冠疫情影響更大。英國脫歐後，愛爾蘭居民仍享有在英國長期居留及工作待遇，所以當地求職網站發現，來自愛爾蘭及非歐盟國家地區求職廣告點擊率僅下跌1%。

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隨著英國款待及零售業重開，不少僱主卻發現難以請到足夠員工填補職缺。不少英國商業領袖警告，若海外員工人手不足情況持續，將阻礙英國經濟復甦。屆時僱主需支付較高薪金聘請員工，商品及服務價格或會上漲。

英國政府研究發現，歐盟移民對本地人的薪資影響不大，2021年官方數據不見英國人的薪金有明顯升幅。但不少行業僱主皆表示因為缺乏歐盟求職者，令他們需要以更高薪金吸引本地人入職。身為脫歐支持者的英國酒吧連鎖店JD Wetherspoon老闆馬丁（Tim Martin）呼籲，政府為歐盟求職者設立簽證制度，令本地餐廳及酒吧能招聘更多員工。

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英國官方數據顯示，自2016年脫歐公投後，歐盟求職者數目有所減少，非歐盟求職者數目卻一直穩步上升，但仍不足填補空缺。自2019年底，估計約有130萬非英國籍員工離開英國。

責任編輯：李俊儀