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【網民熱話】手機突通知AirTag在私家車上　到店中詢問　職員表情「完全充滿着驚慌」　港女疑被跟蹤

理財智慧 09:00 2021/06/19

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事主於本周三（15日）手機突然彈出通知，稱有一個不屬於她的AirTag在附近，擁有這個AirTag的主人可以看到她的位置。雖然當時事主在車裏聽到附近有「咇咇咇」的聲音，屬該AirTag的聲響，用來提醒其他人它的位置。由於事主完全不了解AirTag是甚麼，還以為是不小心探測到附近其他人正在使用的產品，就沒有多加理會。

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事主回到家中再上網查看該產品的資料，開始懷疑AirTag是一直跟著她。翌日，她就嘗試用手機令它發出聲音，發現「咇咇咇」聲是從車尾傳來。事主和家人都感到很驚訝，二話不說去廣東道的Apple Store查詢，與在門口的職員就了大概問題後，「對方的表情是完全充滿着驚慌」，並立刻把高級職員叫來。從職員口中得知，AirTag在她的車子裏已有一段時間，「即不會是星期一放了上來而我星期二就detect（探測）得到」，不過職員就未能回答確實時間。

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當事主再向職員追問解決辦法時，職員卻告訴事主只要她一天找不到該AirTag出來，那就甚麼也做不了，而AirTag的電量最長壽命可高達一年，若這一年來事主也找不到，那AirTag的主人就一直可以得知她的行蹤。

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回到家後，事主再次嘗試到車底尋找AirTag，不過就一無所獲，「因為位置問題車子不到車房上架升高真是好難找」，事主唯有把車子「車尾向出」泊於停車場。第二天到車房讓車房職員把車子升高尋找AirTag，但最終仍一無所獲。車房職員更跟事主說：「車頭有個位置明顯被人強力用一字批撬開過」。


事主相信AirTag已不在他的車子上，但她表示這次經歷令他感到困擾，「現在走步路都要擔驚受怕望前望後」，又對Apple推出這個產品的目的感到不解，「如果你的反追蹤功能是這麼廢，真是不知有幾多好像我這樣的受害者這麼無助。」

 

 

 

 

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責任編輯：黃苑筠

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