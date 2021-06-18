【數據公布】首季本港發行的支付卡統計資料出爐 信用卡總數按年下跌1.5% 總交易量及交易總額增加

香港金融管理局今日（18日）公布2021年第一季在香港發行的支付卡統計資料，市面流通的信用卡總數按年下跌，但其總交易量和交易總額則按年有所增加。有關的統計資料根據八家支付卡計劃營運機構的信用卡及／或扣帳卡計劃所發行的信用卡及扣帳卡的季度資料編製而成。

【著數優惠】或贏取逾5.5萬份獎品 香港電訊推出夏日優惠活動三重賞 【下一頁】

根據季度統計資料，在2021年第一季末，市面流通的信用卡總數為1932萬張，按年下跌1.5%。而信用卡總交易量在2021年第一季，為22023萬宗，較2020年同期增加7.8%。2021年第一季的信用卡交易總額較去年增加1.2%，為1 740億港元。交易總額當中，用作本港消費為最多，有1454億元，佔83.6%，亦有189億元為海外消費，佔10.9%，也有97億元用作現金貸款，佔5.6%。

【招聘日】華人置業首辦招聘日 月薪最高可達8萬元 更可即場接受CEO面試 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

在扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算現時市面流通的扣帳卡總數。在2021年第一季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量是3964萬宗，總額為785億港元，與去年比較，2021年第一季的扣帳卡總交易量增加4.8%，總額減少8.1%。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂