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【數據公布】首季本港發行的支付卡統計資料出爐 信用卡總數按年下跌1.5% 總交易量及交易總額增加

理財智慧 18:41 2021/06/18

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香港金融管理局今日（18日）公布2021年第一季在香港發行的支付卡統計資料，市面流通的信用卡總數按年下跌，但其總交易量和交易總額則按年有所增加。有關的統計資料根據八家支付卡計劃營運機構的信用卡及／或扣帳卡計劃所發行的信用卡及扣帳卡的季度資料編製而成。

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根據季度統計資料，在2021年第一季末，市面流通的信用卡總數為1932萬張，按年下跌1.5%。而信用卡總交易量在2021年第一季，為22023萬宗，較2020年同期增加7.8%。2021年第一季的信用卡交易總額較去年增加1.2%，為1 740億港元。交易總額當中，用作本港消費為最多，有1454億元，佔83.6%，亦有189億元為海外消費，佔10.9%，也有97億元用作現金貸款，佔5.6%。

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在扣帳卡方面，由於同一張扣帳卡可包含多於一個扣帳卡品牌，因此難以計算現時市面流通的扣帳卡總數。在2021年第一季，涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量是3964萬宗，總額為785億港元，與去年比較，2021年第一季的扣帳卡總交易量增加4.8%，總額減少8.1%。

 

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責任編輯：羅浩濂

經濟 香港 香港金融管理局 港元 信用卡

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