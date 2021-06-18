【太古系利好消息】太古料上半年不再錄經常性虧損　國泰望虧損收窄

疫情嚴重打擊航空業，太古 （00019） 去年原本預期，疫情會繼續為集團帶來重大挑戰和不明朗的因素，對包括國泰航空 （00293） 在內的航空部門的影響尤其嚴重，故預計集團於今年上半年將錄得經常性虧損。然而，現時預計集團上半年的業務表現，應略勝於2020年業績公佈時的預期，因此集團不再預期今年上半年會錄得經常性虧損。

國泰通告指，嚴格的旅遊限制及檢疫安排限制了集團營運客運服務的能力，雖然國泰於推出成本控制措施，以及基本貨運業務表現強勁，但預計上半年的業績雖然仍會錄得重大虧損。不過，虧損預期分別少於去年上半年及下半年。

國泰同時公布員工接種疫苗情況，90%駐港機師及64%駐港機艙服務員已預約及已接種疫苗。駐港機組人員今年以來病毒檢測逾4.4萬次，無陽性結果。

資金方面，國泰指，政府月初同意78億元過渡貸款融資的可提取期限延長12個月；2月透過發行可轉換公司債券成功集資67.4億元，亦於上月發行中期票據集資6.5億美元，在資本市場上能夠繼續籌集債務融資，反映投資市場的信心。

國泰5月載客2.4萬人次，按年增30%，但相比疫情前即2019年5月，下跌99.2%，收入乘客千米數按年升24.5%，較疫情前減少98.9%，乘客運載率下跌2.9個百分點至26.7%，以可用座位千米數計算的運力，亦上升38%，惟較疫情前跌96.5%。首5個月載客人次按年跌97.3%，運力跌88.6%，收入乘客千米數下跌97%。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波表示，正開始審慎地逐步恢復若干航線和增加航班。月內重啟往來福州、杭州和杜拜的航班，令客運運力按月輕微增加6.6%。然而，相對於疫情前水平，國泰僅營運3.5%的運力，每日平均接載的乘客處於774人次的低位。運載率雖是2020年6月以來的新高，但仍僅為26.7％。

此外，往返英國的乘客需求持續上升。往返美國（尤其是紐約）的航班，錄得高於平均的運載率。

至於5月貨運錄得下跌，運載9.2萬噸貨物及郵件，按年跌6.4%，月內貨物及郵件收入噸千米數按年減16.9%。運載率升7.5個百分點至81%。以可用貨物及郵件噸千米數計算的運力則削減24.5%。首5個月載貨量按年跌23.2%，運力跌37.3%，貨物及郵件收入噸千米數跌25.5%。

林紹波指，由於當局4月中放寬駐港貨機機師的檢疫限制，有助5月逐漸恢復貨運運力。然而由於安排執勤更表需時，故尚未完全恢復所有貨運航班，5月營運的貨機及只載貨客機航班數量，分別按月增加24%和18%。

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編輯：謝智聰