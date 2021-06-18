【大宗商品】中國打壓兼美元上升 有色金屬價格月內大挫

中國近期積極打擊原物料價格之下，加上聯儲局在議息會議後表示將提早加息時間表，令美元走強，多種大宗商品期貨價格於過去一個月大幅下跌，LME銅期貨便大跌10.19%至9,315美元，至於鋼筋、黃豆期貨亦分別大跌10.14%及12.13%。

中國當局近日積極應對通脹，並防堵囤積金屬和投機活動，中國國家物資儲備局周三（16日）宣布，按國務院指示做好大宗商品保供穩價工作，將於近期分批投放銅、鋁、鋅等國家儲備，向有色金屬加工製造企業實行公開競價。

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同時，聯儲局亦於同日議息會議後，大幅提高今年的通脹預期，並提前了下一次加息的時間框架，預計美國首次加息時間預測提前到2023年，美國十年期國債孳息率由1.59厘下降至1.56厘，令美元指數上升，壓抑商品價格。

不過，以年初至今計算，商品期貨價格仍然大幅領漲，LME銅期貨、LME鋁期貨、鐵礦期貨及鋼筋期貨今初至今分別升21.24%、19.95%、19.65%及18.03%，惟貴金屬走勢仍然落後，現貨銀年初至今微升0.07%，至於現貨金則跌5.6%。

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