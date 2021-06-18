Lambda變種佔秘魯8成新增確診 已蔓延至29國

新冠肺炎變種病毒於全球多個地區肆虐之際，世界衛生組織（WHO）宣布再出現新變種病毒Lambda。據悉，Lambda變種病毒佔秘魯近期超過8成新增確診，目前於全球29國家蔓延。

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Lambda變種去年8月首次於南美洲發現，並於今年4月起在秘魯大規模傳播。WHO周四（17日）宣布一共於全球29個國家發現Lambda變種，包括秘魯、智利、阿根廷和厄瓜多爾都發現大量相關個案。

秘魯自今年4月以來的新增確診個案，有81%的患者都是感染Lambda變種。至於在智利過去60日遞交的病毒序列當中，有32%都屬於Lambda變種，所佔比例僅次於Gamma變種（即巴西變種）。

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WHO將變種病毒分為引起憂慮的變種病毒（Varient Of Concern，簡稱VOC），以及引起關注的變種病毒（Varient Of Interest，簡稱VOI）。

WHO將Lambda變種列為VOI，指Lambda變種傳播力及對抗體的抵禦能力有可能增加，但指目前證據仍有限，需進一步研究這款變種病毒的特徵。

責任編輯：鄭錦玲