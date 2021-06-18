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【筍盤推介】背山面海老牌豪宅屋苑 罕有特色平台放盤實用率超高 低水價放售

股樓投資 18:35 2021/06/18

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樓市持續暢旺，上車客積極入市，豪宅級物業也有捧場客。是次介紹的單位，是位於老牌豪宅屋苑碧瑤灣，單位最大的賣點是屋苑較少有的特色平台放盤，單連租約出售，有意購入單位作長綫投資的人士可留意。

【筍盤推介】港島核心地段上車盤 唔使5分鐘到港鐵站 首期最平60餘萬起，詳見【下一頁

位於薄扶林域多利道550號的碧瑤灣 ，是老牌豪宅屋苑，由新世界（00017）發展，屋苑於1975年至1979年間入伙，樓齡達42至46年。屋苑設有33座，共1,515伙。碧瑤灣背靠薄扶林郊野公園，前臨鋼綫灣，環境清幽。單位的實用率也很高，全數超過九成，也設有特大露台，可外望全海景。屋苑基座設有超級市場，並毗鄰數碼港商場，商場內食肆雲集，更設有戲院等設施，生活配套算算齊全。屋苑附近設有交通交匯處，內設有多條往來港島及九龍區的巴士及小巴路。

【樓市現象】「白居二」大舉掃天水圍居屋 本月錄逾70宗成交 買家即睇即485萬購天頌苑3房，詳見【下一頁

是次推介的放盤，位於碧瑤灣 26座低層特色平台單位，單位實用面積為976平方呎，間隔為兩房連工人套房，再連一個127平方呎的平台，單位叫價1,528萬元（連租約），較中國銀行網上即時物業估值約1,541萬元計算（估價日期 : 2021年6月17日），單位現時叫價較估值低13萬元，可見單位叫價屬低水。

以下為單位相片:

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放盤詳細資料如下：

放盤單位： 碧瑤灣 26座低層特色平台單位（物業編號：BM14510542）
實用面積： 976平方呎
間隔： 兩房連工人套+127呎平台
叫價： 1,528萬元(連租約)
賣點：
  • 為屋苑少有的連平台特色單位
  • 叫價較銀行低，中國銀行網上即時物業估值達1,541萬元（估價日期 : 2021年6月17日），單位現時叫價較估值低13萬元
  • 碧瑤灣為薄扶林老牌豪宅屋苑，背山面海，環境寧靜，屋苑單位以實用率高見稱
  • 鄰近數碼港商場，商場內設有多間食肆、零售商舖及戲院 
  • 屋苑內設有悠閒設施，如泳池、網球場及兒童遊樂場等
  • 屋苑附近設有交通交匯處，內設有多條往來港、九的巴士及小巴路線，另亦有專線小巴往來往金鐘、灣仔及銅鑼灣等地

【招聘日】華人置業首辦招聘日 月薪最高可達8萬元 更可即場接受CEO面試，詳見【下一頁

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理：

https://bit.ly/3iNIGhF

 

註：．以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

      ．投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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記者：陳詠妍

數碼港商場 The Arcade 碧瑤灣 豪宅 新世界 巴士 低水 薄扶林

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