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【都市診療室】老年人心臟衰竭風險高

名人薈萃 08:26 2021/06/19

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根據統計，全球約有2千3百萬人患有心臟衰竭。無論男女，患病風險隨年齡增加，年屆50至59歲每千人有8人患此症，80至89歲急升至每千名男性中有66人，女性則有79人。

心衰竭是指心臟功能受損，無法供應足夠血液到身體各器官。致病成因包括先天性心漏或心肌毛病，後天因冠心病導致心血管梗塞，破壞心臟肌肉、細菌感染破壞心瓣或病毒入心破壞心肌等。若病人本身有「三高」，吸煙、酗酒、肥胖或患有睡眠窒息症等，患病風險更大。病發初期可能全無徵狀，或容易被誤認作感冒、肺病或腎病。之後，隨着心臟功能變差，病人的運動量會下跌，平常可行十層樓，減至五層；容易氣喘，平躺時情況更差，睡覺要將頭部墊高；血液積聚下肢導致腳腫；因肺積水亦會令病人咳嗽；容易疲倦。

要斷症，醫生可安排病人接受心電圖檢查，照肺片及進行心臟超聲波等，以了解病人的心臟功能。一旦確診，就因應病因，制定合適的治療方案，對症下藥。

筆者早前診治一名七十多歲男病人，他曾因心肌梗塞要通波仔，心臟功能差，多次因心衰竭入院。試用一款新藥後，徵狀明顯改善，腳腫好轉，入院次數亦減少。心電圖檢查發現他的心跳不協調，植入雙室同步起搏器及除顫器後，心臟功能回升，運動量有所改善。再處方另一款原本治療糖尿但近年發現能有效針對心衰竭的新藥，多管齊下，病人情況獲大大改善。

另一名五十多歲女病人，出現腳腫、氣喘等心衰竭徵狀入院，心電圖檢查發現心房顫動，心跳高達每分鐘170多下。除了處方去水丸以及減慢心跳的藥物之外，電腦掃描發現女病人左心耳有血塊，便處方薄血藥以防中風。之後女病人心跳回復正常，心臟功能亦改善，但要完全解決房顫問題，需要導管消融術切斷肺靜脈的電流，令病情維持穩定。

良好生活習慣作用大

心臟科專科醫生會因應心衰竭病人的情況，安排合適的藥物及手術。除此之外，亦需要病人配合，調節生活習慣，包括在飲食及運動方面改善「三高」、戒煙戒酒、控制體重等，急性心衰竭病人更要注意水份及鹽份的攝取。

 

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撰文 : 黎偉強醫生 心臟科專科醫生、香港大學內外全科醫學士、香港中文大學流行病學與生物統計學學士後文憑、香港中文大學流行病學與生物統計學理學碩士

欄名 : 都市診療室

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