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【電子支付】電子支付使用率漸增　首季儲值支付工具交易額按年升逾2成

Hot Talk 18:07 2021/06/18

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上季信用卡總交易量為2.2萬宗，按年增加7.8%。

金管局公佈首季支付卡及儲值支付工具統計資料。今年首季儲值支付工具總交易為13億宗，按季跌8.3%，按年則升11.9%。

中銀信用卡網購佔比增，詳見﹕【下一頁】

截至今年第一季末，使用中的儲值支付工具帳戶總數為6382萬個，按季跌0.1%，按年則升0.3%。總交易金額為591億元，按季下跌2.6%，按年則升21.6%。當中，234億元為銷售點消費支付，255億元為網上消費支付，103億元為個人對個人轉帳。

今年首季儲值金額及工具按金總額為139億元，較上季上升2.2%，按年則升18.6%。

信用卡交易宗數按年增加逾7%

信用卡方面，截至第一季末，信用卡交易量為2.2萬宗，按季減少0.9%，按年則增加7.8%。信用卡交易總額為1740億元，按季增加2.8%，按年則增加1.2%，當中，約83.6%為本地消費，10.9%為海外消費，5.6%則為現金貸款。截至第一季末，市面上流通的信用卡總數為1932萬張，按季跌0.3%，按年跌1.5%。

至於扣帳卡方面，今年第一季涉及零售銷售及支付帳單的扣帳卡總交易量為3964萬宗，按季增加1.9%，按年增加4.8%。總額錄得785億元，按季則增加0.3%，按年則減少8.1%。

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編輯﹕賴奕羚

 

 

電子支付 銷售 信用卡 香港金融管理局 零售

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