【Spotify】 Spotify仿效Clubhouse　推語音社群服務Greenroom 

即時聊天應用程式Clubhouse在今年初爆紅，其後Twitter、Facebook、LinkedIn 等社交平台紛紛開發類似功能Spotify近日亦首度推出語音社交平台 Greenroom ，用戶可以跟其他用戶即時通訊外，也可以將對話內容儲存並轉為podcast發布。

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Spotify正式在iOS和Android上推出Greenroom，這是Spotify首次正式嘗試創建具有社交功能的平台。類似於Clubhouse的功能，Greenroom允許用戶就有關體育、音樂和文化的開展實時對話。同時，Greenroom 支援錄音功能，用戶可以將聊天內容儲存起來並轉發為podcast發布。而 Greenroom 單一聊天室最多可容納1,000 人，Spotify表示會繼續增加系統支援人數。

據外媒The Verge報道， Spotify在3月份收購開發商Betty Labs，而是次Spotify Greenroom服務是以Betty Labs的線上聊天室技術為基礎所研發的。

報道表示，Spotify將在未來將成立一個創作者基金，屆時Greenroom用戶可根據其聊天室的受歡迎程度和參與度獲得報酬。另一方面，Spotify計劃要到 2023 年才會從創作者收取 5% 的佣金。

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責任編輯：張凱琳