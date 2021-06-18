網民呼籲杯葛Zara 抵制女設計師侮辱巴勒斯坦

西班牙著名時裝品牌Zara的女裝首席設計師佩里爾曼，在網上與一名巴勒斯坦籍男模特兒就以巴衝突爭論，批評該名模特兒為加沙地區居民辯護，其言論內容更侮辱巴勒斯坦民眾。男模把二人對話公開，引起網民呼籲杯葛Zara。Zara於周二發表聲明譴責佩里爾曼。

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巴勒斯坦籍男模哈爾哈什（ Qaher Harhash）公開的對話截圖顯示，Zara女裝首席設計師佩里爾曼（ Vanessa Perilman）於6月9日在Instagram向他發送信息，批評「如果巴勒斯坦人有受教育，就不會炸毀以色列幫助在加沙興建的醫院及學校」（Maybe if your people were educated then they wouldn’t blow up the hospitals and schools that Israel helped to pay for in Gaza）。

佩里爾曼續指，在時裝行業的所有人都知道以巴衝突的真相，強調自己繼續捍衛以色列，並嘲諷哈爾哈什最終都會在模特行業消失。佩里爾曼亦出言侮辱巴勒斯坦民眾，指以色列人不會像巴勒斯坦人民教孩子仇恨或向士兵投擲石頭。

哈爾哈什把二人對話內容曝光後，網民一面倒譴責佩里爾曼，紛紛要求Zara解僱佩里爾曼，以及發起杯葛購買Zara行動，Twitter的#boycottzara標籤更成為熱門話題。

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Zara母公司Inditex 於周二（15日）發表聲明，表示絕不接受不尊重任何文化、宗教、國家、種族或信仰，指Zara是一間多元化企業，不會容忍任何形式的歧視。公司譴責任何沒有反映其核心價值，缺乏相互尊重的言論，並對該言論帶來冒犯感到遺憾。

然而，Zara於聲明中未有提及任何對佩里爾曼懲罰。佩里爾曼其後於Instagram發送信息向哈爾哈什致歉，但其Instagram帳戶現已刪除。

責任編輯：郭麗明