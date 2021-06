網民呼籲杯葛Zara 抵制女設計師侮辱巴勒斯坦

西班牙著名時裝品牌Zara的女裝首席設計師佩里爾曼,在網上與一名巴勒斯坦籍男模特兒就以巴衝突爭論,批評該名模特兒為加沙地區居民辯護,其言論內容更侮辱巴勒斯坦民眾。男模把二人對話公開,引起網民呼籲杯葛Zara。Zara於周二發表聲明譴責佩里爾曼。

巴勒斯坦籍男模哈爾哈什( Qaher Harhash)公開的對話截圖顯示,Zara女裝首席設計師佩里爾曼( Vanessa Perilman)於6月9日在Instagram向他發送信息,批評「如果巴勒斯坦人有受教育,就不會炸毀以色列幫助在加沙興建的醫院及學校」(Maybe if your people were educated then they wouldn’t blow up the hospitals and schools that Israel helped to pay for in Gaza)。

佩里爾曼續指,在時裝行業的所有人都知道以巴衝突的真相,強調自己繼續捍衛以色列,並嘲諷哈爾哈什最終都會在模特行業消失。佩里爾曼亦出言侮辱巴勒斯坦民眾,指以色列人不會像巴勒斯坦人民教孩子仇恨或向士兵投擲石頭。

哈爾哈什把二人對話內容曝光後,網民一面倒譴責佩里爾曼,紛紛要求Zara解僱佩里爾曼,以及發起杯葛購買Zara行動,Twitter的#boycottzara標籤更成為熱門話題。

Zara母公司Inditex 於周二(15日)發表聲明,表示絕不接受不尊重任何文化、宗教、國家、種族或信仰,指Zara是一間多元化企業,不會容忍任何形式的歧視。公司譴責任何沒有反映其核心價值,缺乏相互尊重的言論,並對該言論帶來冒犯感到遺憾。

然而,Zara於聲明中未有提及任何對佩里爾曼懲罰。佩里爾曼其後於Instagram發送信息向哈爾哈什致歉,但其Instagram帳戶現已刪除。

