  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (五) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

網民呼籲杯葛Zara 抵制女設計師侮辱巴勒斯坦

環球社會熱點 17:53 2021/06/18

分享：

西班牙著名時裝品牌Zara的女裝首席設計師佩里爾曼，在網上與一名巴勒斯坦籍男模特兒就以巴衝突爭論，批評該名模特兒為加沙地區居民辯護，其言論內容更侮辱巴勒斯坦民眾。男模把二人對話公開，引起網民呼籲杯葛Zara。Zara於周二發表聲明譴責佩里爾曼。

Victoria's Secret棄用天使超模 冀重新定義性感 【下一頁】

巴勒斯坦籍男模哈爾哈什（ Qaher Harhash）公開的對話截圖顯示，Zara女裝首席設計師佩里爾曼（ Vanessa Perilman）於6月9日在Instagram向他發送信息，批評「如果巴勒斯坦人有受教育，就不會炸毀以色列幫助在加沙興建的醫院及學校」（Maybe if your people were educated then they wouldn’t blow up the hospitals and schools that Israel helped to pay for in Gaza）。

佩里爾曼續指，在時裝行業的所有人都知道以巴衝突的真相，強調自己繼續捍衛以色列，並嘲諷哈爾哈什最終都會在模特行業消失。佩里爾曼亦出言侮辱巴勒斯坦民眾，指以色列人不會像巴勒斯坦人民教孩子仇恨或向士兵投擲石頭。

哈爾哈什把二人對話內容曝光後，網民一面倒譴責佩里爾曼，紛紛要求Zara解僱佩里爾曼，以及發起杯葛購買Zara行動，Twitter的#boycottzara標籤更成為熱門話題。

以巴衝突再起 以色列3日二度空襲加沙 【下一頁】

Zara母公司Inditex 於周二（15日）發表聲明，表示絕不接受不尊重任何文化、宗教、國家、種族或信仰，指Zara是一間多元化企業，不會容忍任何形式的歧視。公司譴責任何沒有反映其核心價值，缺乏相互尊重的言論，並對該言論帶來冒犯感到遺憾。

然而，Zara於聲明中未有提及任何對佩里爾曼懲罰。佩里爾曼其後於Instagram發送信息向哈爾哈什致歉，但其Instagram帳戶現已刪除。

責任編輯：郭麗明

相關文章

Victoria's Secret棄用天使超模 冀重新定義性感
今日
Victoria's Secret棄用天使超模 冀重新定義性感
哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
今日
哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
今日
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
印度大壺節疑有檢測造假 參加者變超級傳染者播毒
今日
印度大壺節疑有檢測造假 參加者變超級傳染者播毒
普京暗踩白宮女發言人虛有其表 讚拜登有條理
今日
普京暗踩白宮女發言人虛有其表 讚拜登有條理

你可能感興趣

Victoria's Secret棄用天使超模 冀重新定義性感
今日 09:05
Victoria's Secret棄用天使超模 冀重新定義性感
哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
今日 17:12
哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
今日 17:14
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
網絡熱話 模特兒 歧視 巴勒斯坦 加沙 以色列 譴責 Instagram 西班牙

上一篇文章

Lambda變種佔秘魯8成新增確診 已蔓延至29國

下一篇文章

特朗普終認敗選 諷拜登與俄峰會「一無所獲」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間17:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別