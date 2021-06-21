【一家四口 離家出走】馬漪楠：牛丼邊間最好食？

二十多年前筆者跟一位做酒樓生意的富二代閒談，他說他父親經營酒樓多年，雖然賺到錢，但過程辛苦，不但要處理好酒樓人事，更常因營運成本波動而影響收入，而且酒樓提供餸菜款式多樣化，入貨數量、價格和質素難以管理。當時，他說非常羨慕日本牛丼店吉野家，一家店專心製作一款牛肉飯，出品有保證，經營方式簡單，開分店和聘請人手較容易，是易於擴張（Scalable）的生意模式。

時至今日，筆者已住在日本一段時間，看見3家最出名的牛丼店：吉野家、松屋和食其家（Sukiya）的不同發展。最近《日本經濟新聞》報導，吉野家和松屋在疫情中錄得虧損（分別為53億和16億日元），但食其家依然錄得120億日元盈利。

筆者光顧過這3家牛丼店，發現吉野家和松屋的丼飯味道較清淡，洋蔥和醬油汁是配角，更易吃到牛肉味道；食其家的則是味道較濃，牛肉、洋蔥和醬油汁全是主角。口感乃主觀感覺，我個人喜歡味道較淡的，不過若我要帶朋友去食一個牛丼快餐，反而會選擇食其家，為甚麼？

忠實顧客疫情下繼續支持

食其家最近在香港開分店，反應不錯，但這並非我會推薦食其家的原因。食其家和吉野家各有好處：吉野家的店舖裝修非常簡潔，很容易知道哪裏是買飯區、哪裏是吃飯區，對於要在短時間內吃完一餐的人而言非常方便。食其家的店內裝修相對「豪華」，走進店內，不會感到這是一間「快餐店」，而是一家舒適的食店。

此外，食其家轉換菜單的速度比吉野家快，更會按季節推出不同菜式。對於我的香港朋友來說，即使以往去過食其家，來到日本也可以有新選擇。

我問日本這邊的朋友通常如何選擇牛丼御三家，他們大多回答：「哪間近，就去那間。」，然而也有約三分一人每次都會選擇食其家，他們說，自從吃了食其家後，就回不了頭再吃另外兩家。從這點可見，食其家有最高的用戶黏性，相信這班「鐵粉」也是食其家在疫情下，依然錄得盈利的主因。

至於松屋，筆者較少光顧，除了店舖較遠外，日本松屋主要用購票機落單點菜，省卻了人手，對某些想減少互動的客人是好事，特別是在疫情期間，但我還是喜歡人與人之間的互動，所以還是偏愛吉野家和すき家。最後，以上三家牛丼店都有在日本上市，投資日股的朋友可以留意。

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