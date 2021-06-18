【加密貨幣】高盛警告加密貨幣未滿足可投資條件　「不適合散戶投資者」

過去一年內加密貨幣成為市場熱門話題，吸引散戶投資者不斷入場。投行高盛近期警告稱，由於比特幣等加密貨幣並不滿足該行「可投資」資產類別的標準，因此並不適合散戶投資者納入投資組合當中。

【加密貨幣】加密貨幣漸成主流？ MSCI擬推加密貨幣資產指數【下一頁】

高盛投資策略團隊 (ISG) 近日發布報告，向私人財富管理客戶表示，比特幣等加密貨幣沒有滿足「可投資」（investable）標準，又指儘管數碼資產生態系統可能會改變未來的一些，但這並不一者者加密貨幣是一項可投資的資產類別。

高盛列舉了以下5項條件，指某項資產（包括比特幣）至少要滿足當中3項，才能被判斷為「可投資」等級。

1.在合約基礎上產生穩定、可靠的現金流，例如債券；

2.隨著經濟增長而產生收益，例如股票；

3.為投資組合提供持續且可高的多元化收益；

4.減少波動；

5.有持續且可靠的證據顯示，在通脹或通縮時具備保值作用。

高盛認為比特幣尚未滿足上述條件，同時指有關加密貨幣的數據有限，且時常質素較差。不過高盛於此同時亦正在涉足比特幣相關業務，並於今年3月重啟了旗下加密貨幣交易平台，向客戶提供加密貨幣衍生品交易服務。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

编辑：李勝男