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【科技一周回顧】Windows 11版面搶先曝光　不法分子利用「網絡爬蟲」攻擊淘寶系統

科技 12:00 2021/06/19

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Windows 11】Windows 11版面搶先曝光　圖標、開始功能表設計大革新

微軟（Microsoft）早前宣布，將於美國東部時間下周四（24日）上午舉行 Windows特別活動，預告下一代Windows即將登場。而在新版Windows亮相前，網上就開始流傳Windows 11測試版的介面。從不同來源的截圖可以看到，全新Windows將搭載新的使用者介面、開始功能表，以及更多細節。

>>>【Windows 10】微軟宣布2025年將全面終止支援Windows 10

>>>【安全漏洞】微軟產品「漏洞增長率」創新高　Windows最嚴重

>>>【視像會議】微軟平台大革新推多項新工具　配合混合工作趨勢

2/【數據洩露】不法分子利用「網絡爬蟲」攻擊淘寶系統　大量用戶數據洩露

阿里巴巴旗下淘寶的電商服務一直深受大眾歡迎，有不法份子趁機會，盜走大量數據。根據彭博社報道指出，河南省商丘市睢陽區人民法院一份刑事判決書披露，有不法份子利用網絡爬蟲（web crawler）繞過淘寶平台限制，盜取約12億淘寶用戶數據。

3/【保護私隱】香港用戶可享用防跟蹤Private Relay功能

蘋果（Apple）最近舉行的2021年全球開發者大會（WWDC），除WWDC慣常出現的系統更新外，今年特別強調用戶私隱保護，「Private Relay」、「Hide My Email」功能最受關注。

>>>【蘋果AirTag】私家車遭黐AirTag女車主疑被追蹤　蘋果：五步驟立刻停用

>>>【蘋果更新】蘋果推更新修補3項安全漏洞　呼籲用戶更新避免黑客威脅

>>>【Apple TV】蘋果調整政策　下月起購買新產品只送Apple TV+體驗服務3個月

4/【榮耀50】榮耀50系列亮相　Google移動服務將回歸

去年脫離華為成為獨立品牌的榮耀，16日宣布推出全新旗艦手機產品榮耀50系列（Honor 50），其中榮耀50及榮耀50 Pro更是首次採用高通芯片。而最重要的是，榮耀正式證實榮耀50系列的海外銷售機種依然可以搭載Google GMS服務。

>>>【華為鴻蒙】華為鴻蒙系統第三輪公測　覆蓋Mate20、MatePad等17款設備

責任編輯：曾曉汶

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