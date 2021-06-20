【職場熱話】上班途中收到面試電話 如何神不知鬼不覺的接聽？ 網民：可以BOOK房

一直都有人覺得找工作、去面試這種敏感行為不能讓同事知道，所以會在公司裏偷偷摸摸的。每當新公司打電話來，要如何神不知鬼不覺的接聽電話就是一門大學問。近日有網民於網上討論區發文，指上班途中收到面試通知的電話應該怎麼辦。

網民的現公司和新公司的上班時間、午餐時間都是完全重疊的。他想問，除了去洗手間小聲講電話外，還有什麼解決方法？

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網民們各出奇招，指會預定一間會議室，在裏面慢慢講電話；或者在茶水間裏進行電話面試。更厲害的是，有網民在公司裏視像面試，被同事以為他是在和客人談公事。

有網民認真教路，指樓主可以去後樓梯接電話，告訴對方幾分鐘後再打給他，然後在公司樓下打回去。甚至可以利用這個機會，在老闆前講電話，看他會不會加月薪。如果他會，樓主就可以用新的人工去向新公司叫價；如果他沒有反應的話，就代表樓主走得對。



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責任編輯：張瑋婷