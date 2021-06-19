【餓「新」嘗啖＠iM網】蛇王芬絕對不是蛇羹咁簡單

肆虐了一年半仍未有意慾停下的新冠肺炎，叫人非常無奈，大眾的生活日常已徹底被打破，在這場無硝煙的戰鬥中，彷彿一直只能是敵進我退。然而，亦有人逆境不退，努力向前。

認識的「蛇王分飯店」老闆娘Gigi就是這樣的一個人。這家百年老店由當年在廣州行醫，以蛇湯蛇酒及其他野味為求醫者進補，到中環街頭推車仔賣蛇羹，再到開店立業，到她手中已是第四代，感覺，她的經營已不是純粹營生，而是為了家族的傳承。這一年多以來，見她努力應變，不可以晚飯堂食的日子，轉做外賣；店中師傅員工年紀大，她自己駕車送貨甘之如飴；時勢不好，人人不是結業減少虧蝕，就是持觀望態度「睇定啲」，她卻勇者無懼，在沙田開了間蛇王芬2.0「四季芬芳」，走的是全新路線。看着她這些日子不斷應變不斷嘗試毫不氣餒，勤勞有目共睹。這個「蛇王芬」，一點也不蛇王！

「蛇王芬」雖然以蛇羹聞名，但他們的傳統小菜也做得非常出色，老店的小炒，尤其有鑊氣。這個夏天，老闆娘變陣，出了不少夏日菜式，前些日子和友人過去飯聚賀端午，大飽口福之餘又順道買了應節糉，滿載而歸。

這天首先出場的是「夏日傾情冬瓜盅」。近日食過坊間許多迷你冬瓜盅，看見這個侍應捧出來都有點吃力的大碼各瓜盅，已經暗喜，這才稱得上冬瓜盅。料足肉厚，入口清新鮮甜，是那久違了的味道，大家都一口氣連續添多碗，消暑，滿足。

▲ Gigi介紹的冬瓜盅不負眾望。

▲ 料足肉厚清甜



再來是一客香口的蜜帶梨香X墨魚片頭。第一次叫這菜就是被這名字吸引，「帶」是指帶子，蜜和梨，就是蜜瓜和雪梨，何其優雅匹配的菜式，賣相精緻，色香味俱全。片頭本來就是港人最愛，味道口感不用多說，重點還是墨魚片頭，自己想像加分吧。

▲ 蜜帶梨香X墨魚片頭



辣味豬腰爽大蜆，也有驚喜。一般炒蜆不外是豉椒炒或鹽浸，這裏另加上豬腰，別以為兩樣食材風馬牛不相及，混在一起還真成了魔鬼般誘惑，味道複雜但又層次分明，出奇地惹味，而且隻隻肥美，炒到剛好熟，更加鮮甜。印象中類似的菜式在金東大食過，但他們加的是豬潤。

▲ 辣味豬腰爽大蜆



山楂梅子荔枝炆乳鴿也令人印象深刻，以梅子、荔枝配以肉質幼嫩的乳鴿，不落俗套，味道清新可喜。至於薑蔥炒肉蟹，看起來沒啥持別，但吃起來就是不一樣， 夠乾身但又保持肉汁，想來想去，應該是夠镬氣吧，還是有獨家秘方？反正，是被我清碟了。

▲ 山楂梅子荔枝炆乳鴿

▲ 薑蔥炒肉蟹



Gigi說他們會不斷改良，我認為傳統的家常滋味最是難得，完全不用改良。

▲ 鬼馬麻婆豆腐

▲ 百年老店蛇王芬

作者_莎連娜（柯景惇）簡介： 熱愛生活更熱愛飲食。因曾從事媒體工作很長一段時間，有機會見識過社交圈的璀璨、名店的豪食，也有機會採訪過路邊小店的地道美食，從此與食結上不解之緣。 最大的興趣是懷著一份對新奇的渴望，嘗試人間不同的美食。

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