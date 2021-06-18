【人幣定存】抽資效應疊加半年結 港銀鬥加人民幣定存息

▲ 半年結在即，滙豐突加人民幣短存至10厘特高息，僅次於星展的11厘。

半年結倒數，跨境頭寸偏緊，港銀的人民幣定期存款原本已爆加息搶客戰，加上人民銀行將於下周四（6月24日）來港發行50億元人幣央行票據，市料在抽資效應下，令吸存戰加劇。

綜觀6個月定存最高息有2.55厘，由信銀國際提供。上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，料同期央票的中標息率約2.55厘，因半年期二手票息現為2.5厘。

而本周大小行鬥搶存，如南商新推288天享2.58厘，須等值500萬港元才享最高息。甚至連大行也應戰，星展提高中長息，滙豐（HSBC）則於本周二（15日）短加長減，把7天短存從6.8厘勁加3.2厘，新息率至10厘。不過，該龍頭大行卻下調3個月、半年及1年期，齊把短中長息削0.2厘，劃一報1.3厘。

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專家指，6月已過逾半，提醒半年結快到，遂料大小行鬥加息搶短存。業界又提點，市面不少人幣高息定期存款息率於6月底截止，半年結因素過後，定存或現减息潮。

此外，中央近日連番出招，本周二正式加外滙存款準備金，冀遏人民幣升勢，官媒同日再作警示，指下半年慎防美元反彈，累人民幣易貶難升，疊加昨天聯儲局由鴿轉鷹，美元急彈，累在岸價及離岸價失守6.4關。可是，業界仍預計，半年結效應過後，相信大小行暫毋須逆市再加息吸存，致令特高息正最後召集。

第三季人民幣可突破6.3【下一頁】

而ING大中華首席經濟師彭藹嬈今早（18日）回應本報查詢仍維持，在岸價兌美元年底挑戰6.3新高，年內高低區間介乎6至6.8。

總覽近期銀行為搶短錢，頻推10厘超高息，市料半年結前的主戰場為短存，各大小銀行亦為跨境理財通早作備戰，例如信銀國際突於上周三（6月9日）推7天短存享10厘，如今發鈔行也搶乘加息尾班車，令目前市面罕現6個雙位數的特惠息。然而，當中有4個齊於本月底到期，包括恒生 （00011） 、集友、信銀國際與南商的相同短存，俱為10厘，且特惠息正在倒數。論及冠絕全城的高息王，是星展7天短存有11厘，也於7月5日屆滿。

而另一中資發鈔行中銀香港 （02388） 7天年息亦有6.8厘，遠較同期離岸拆息約2厘高，在牌面上大小行鬥蝕息吸存，但須先把指定貨幣作兌換，才享最高息。那邊廂，滙豐剛下調3個月、半年及1年存息至1.3厘，新息率不及渣打與中銀香港，兩行在以上3存期皆報1.5厘。另一方面，上周信銀國際又推1個月年息3.8厘，入場費低至1萬元，惟要求先把港元作兌換等附帶條件。現時1個月高息王是富邦的4.88厘，但其門檻須等值10萬港元。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源