  • 32°C
香港時間 : 2021618日 (五) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

特朗普終認敗選 諷拜登與俄峰會「一無所獲」

環球政治 17:40 2021/06/18

分享：

美國總統拜登就任約5個月後，前總統特朗普終於承認，自己並未勝出2020年總統大選，並祝願拜登一切順利。採訪中特朗普被問及對美俄峰會看法，他指美國「一無所獲」。對於再度參選美國總統，特朗普指中期選舉後才作決定。

普京暗踩白宮女發言人虛有其表 讚拜登有條理 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞（Fox News）採訪時，終於承認未在去年大選中勝出（didn’t win）。特朗普表示，原以為6,400萬票可以輕鬆獲勝，但想不到獲得7,500萬票卻沒有贏。特朗普雖然承認落敗，但堅稱為去年選舉嚴重不公，不過他依然希望拜登一切順利（has no problems），能好好為美國服務。

現年78歲的拜登一直被外界質疑其精神狀態不佳，甚至患上老年癡呆。本周迎來75大壽的特朗普則為拜登辯護，稱年齡不是問題。

共和黨照收加密貨幣當個人捐款 繞過美國選委會規管 【下一頁】

對於剛剛過去的美俄峰會，特朗普認為俄羅斯獨佔風頭，而美國則在峰會中「一無所獲」（got nothing），當天對於俄羅斯而言是好日子。

特朗普再被問及會否參與2024年總統選舉，回應指會在明年中期選舉後作出決定。特朗普強調，從民調數字可以看出自己現時更受歡迎。

責任編輯：李俊儀

相關文章

哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
今日
哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
今日
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
印度大壺節疑有檢測造假 參加者變超級傳染者播毒
今日
印度大壺節疑有檢測造假 參加者變超級傳染者播毒
普京暗踩白宮女發言人虛有其表 讚拜登有條理
今日
普京暗踩白宮女發言人虛有其表 讚拜登有條理
【加密貨幣】共和黨照收當個人捐款 繞過美國選委會規管
今日
【加密貨幣】共和黨照收當個人捐款 繞過美國選委會規管

你可能感興趣

哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
今日 17:12
哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
今日 17:14
德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
印度大壺節疑有檢測造假 參加者變超級傳染者播毒
今日 16:10
印度大壺節疑有檢測造假 參加者變超級傳染者播毒
選舉 特朗普 總統大選 美國共和黨 美國 拜登 普京 俄羅斯

上一篇文章

網民呼籲杯葛Zara 抵制女設計師侮辱巴勒斯坦

下一篇文章

德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月18日 時間17:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別