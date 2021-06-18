特朗普終認敗選 諷拜登與俄峰會「一無所獲」

美國總統拜登就任約5個月後，前總統特朗普終於承認，自己並未勝出2020年總統大選，並祝願拜登一切順利。採訪中特朗普被問及對美俄峰會看法，他指美國「一無所獲」。對於再度參選美國總統，特朗普指中期選舉後才作決定。

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特朗普（Donald Trump）接受霍士新聞（Fox News）採訪時，終於承認未在去年大選中勝出（didn’t win）。特朗普表示，原以為6,400萬票可以輕鬆獲勝，但想不到獲得7,500萬票卻沒有贏。特朗普雖然承認落敗，但堅稱為去年選舉嚴重不公，不過他依然希望拜登一切順利（has no problems），能好好為美國服務。

現年78歲的拜登一直被外界質疑其精神狀態不佳，甚至患上老年癡呆。本周迎來75大壽的特朗普則為拜登辯護，稱年齡不是問題。

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對於剛剛過去的美俄峰會，特朗普認為俄羅斯獨佔風頭，而美國則在峰會中「一無所獲」（got nothing），當天對於俄羅斯而言是好日子。

特朗普再被問及會否參與2024年總統選舉，回應指會在明年中期選舉後作出決定。特朗普強調，從民調數字可以看出自己現時更受歡迎。

責任編輯：李俊儀