【裏裏外外@iM網欄】背部撞牆，有助氣血暢順

近日有學生問，天氣漸熱，消暑方法最好是游水。但她身裁不太好看，特別是頸背部，有好大的富貴包，很難看，也大大影響身體健康。

其實人體的背部分佈了很多神經及穴位。背部中央是督脈，是統一全身的陽氣，保護身體不受外邪入侵的屏障，督脈兩旁是膀胱經，是人體最長及最重要的經絡，所以經常拍打背部，可以提升身體的陽氣，令氣血暢順，加強抵抗力。

所謂求人不如求自己，今次為大家介紹自我撞背的方法，有助疏通頸背部氣血。步驟如下：

1. 身體站在牆前，距離牆約半尺，全身放鬆，雙手下垂。



2. 將背部撞向牆上，然後當身體彈回後，再次撞向牆，約一秒撞背一次，自然呼吸。



3. 當撞牆時，同時口中可以發「喝」音，撞牆時可以用一點力度，但不可以太劇烈，並要視乎自己身體的狀況。而且力度要均衡。

4. 撞背次序，先上背丶下背丶左右肩胛骨丶左右側背部。撞擊上背部有助舒緩心丶肺疾病，撞擊下背部有助減低肝膽疾病及健脾胃等功能，撞擊肩胛骨可以調理頭部及面部疾病、肩周炎丶五十肩等問題，撞擊側背可舒緩肋骨、腰酸背痛等問題。



5. 撞擊背部要從序漸進，開始時3-5 分鐘，熟練後可增加至20 -30 分鐘。撞擊背部可令脊椎熱起來，令相關部位的穴位及內臓得到保養。

6. 撞背最佳時間是早上，有助人體陽氣上升，但其他時間也可以。

7. 撞背後，你發覺會出現打嗝丶放屁，這是排濁的正常現象。

8. 長者宜撞3-5 分鐘，適可而止。患有心臟病丶高血壓丶嚴重頸脊病者等不建議撞背，或先徵詢醫生意見。

一邊撞背，一邊享受音樂。今次為你介紹Deva Premal 的Hari Om Shiva Om, 大家細心欣賞。

作者_盈望（葉麗麗）簡介： 從事瑜珈及健康教練工作十餘年，對自然療法： 瑜珈、足部反射、能量療等具獨特見解及認識。筆者自幼體弱多病，自學習瑜珈及相關自然療法後，學懂如何在日常生活中提高身體自癒能力，兼且能夠達到瘦身、美白、青春養生等效果，希望與大家分享點滴，從內靚到外。

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