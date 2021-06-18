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【電子消費券】新地旗下12間商場推「消費券賞上賞」集團預計暑假營業額上升15%

環球政經 18:04 2021/06/18

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港府今日（18日）宣布派發5,000元電子消費券詳情，並將於7月4日起開始接受申請，新地旗下12大商場將推出「消費券賞上賞」，加碼額外送出著數優惠吸客。

【全球排名】本港蟬聯全球外派僱員生活費用最高 惟紐約跌出三甲排名第四：【下一頁

新鴻基地產（銷售及租賃）代理有限公司董事鍾秀蓮表示：「首輪電子消費券將於8月開始發放，新地12大商場把握機會，乘勢推出跨商場、跨消費平台通用的『消費券賞上賞』優惠，希望吸納市民到新地12大商場消費，促進商戶提升營業額，營造良好消費氣氛。同時於暑假部署多項特色主題推廣活動帶動人流及消費，務求令市民、商戶及商場都能受惠於今次政府刺激消費，達至三贏。加上疫情回穩及更多市民參與疫苗接種計劃，預料暑假檔期人流將上升10%，營業額升達15%。」

由7月26日至9月30日期間，新地旗下12大商場聯手推出筍爆「消費券賞上賞」。The Point by SHKP會員以500分換領「優先預留證」，並於指定商場以4大指定電子消費券支付工具 (包括WeChat Pay HK、支付寶香港、八達通和Tap & Go拍住賞) 消費滿指定金額，即可獲回贈總值高達$200的購物餐飲贈券，回贈率高達10%。贈券適用範圍遍及港九新界，涵蓋逾380個商戶及品牌，同時贈券能通用於12大商場，有助鼓勵跨區消費，提昇協同效應，而消費額於參與The Point 商場更可同時賺取The Point 會員積分。

 

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責任編輯：潘曉豐

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