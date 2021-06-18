【ET講股通】梁耀康︰派消費券受惠股 同場加映答股環節（立即觀看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日升242點，收報28801點，大市總成交2,055億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，政府將派發消費券，領展 （00823） 、置富信託 （00778） 、國際家居零售 （01373） 可望受惠。

恒生科指升1.8%至8041點，重上8千關。上證跌不足1點，收報3525點。港股後市續緊盯A股表現。

吼領展或置富 國際家居零售

政府將派發消費券，勢帶動本地零售，領展、置富信託兩隻民生商場REITs最受惠。雖然疫情肆虐多時，但領展業績仍硬淨，其業務與民生相關度高，超市、飲食、一般零售等行業皆可望受惠消費券。此股息率約3.6厘，現水平可分注吸納。

經營海港城、時代廣場的九倉置業 （01997） ，受惠消費券的程度明顯不如領展、置富。此股息率約3.25厘。

國際家居零售息率6.6厘，受惠政府派錢，疫情後仍有機會增加派息。

相比之下，莎莎 （00178） 、佐丹奴 （00709） 的前景則有保留。在中港仍未通關下，莎莎業績暫難翻生。佐丹奴現金充裕，息率6.25厘，但前景不明朗，買入收息的值博率不算高。

新股方面，奈雪的茶 （新上市編號：02150） 值得認購。

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