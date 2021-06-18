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哈里梅根收Spotify近2億天價 半年僅播1集節目

環球社會熱點 17:12 2021/06/18

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哈里梅根收天價與Spotify簽約半年，目前僅播出長約34分鐘的節目内容。

哈里王子與夫人梅根脫離英國王室後吸金力驚人，更以1,800萬英鎊（約1.94億港元）的天價與音樂串流平台Spotify簽約，合作推出自家Podcast節目。但哈里梅根與Spotify簽約半年，目前僅播出長約34分鐘的節目内容。

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哈里（Prince Harry）與梅根（Meghan Markle）去年底宣布與Spotify合作，推出以兒子阿奇（Archie）命名的Podcast節目「Archewell Audio」。哈里梅根表示會透過節目進行有力的對話，聆聽他人故事和日常遭到社會忽視的言論。

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但哈里梅根與Spotify合作以來，除了節目簡介以外，僅於去年12月29日播出一集長約34分鐘的2020年節日特輯節目，其後再無更新節目内容。

梅根本月初誕下女兒莉莉貝特（Lilibet），而王室作家丹皮爾（Phil Dampier）表示哈里梅根將會放足5個月假，但斥巨資邀請哈里梅根合作的商業機構卻可能想獲得一些回報。

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而公關專家博羅夫斯基（Mark Borowski）則認為，哈里梅根有機會已提前錄製定於今年至明年播出的節目。博羅夫斯基更表示即使哈里梅根的新節目未面世，Spotify能與他們合作建立聯繋，已經達到雙贏局面。

英媒指Spotify仍未向哈里梅根支付全款，哈里梅根需要滿足定期推出節目等一系列合約條款，才可獲得全數報酬。

責任編輯：鄭錦玲

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