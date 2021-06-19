【樓市熱話】抽中柏傲莊III 沒錢給首期 上網邀人夾錢 遭網民戲弄

香港流行「父幹」、「夫妻幹」買樓，除了這兩個方法外，其他人都難以獨力出首期再供樓。近日有網民於網上媒體發文，詢問有沒有人有興趣聯名買樓。

樓主的朋友抽中了柏傲莊的三期。由於首期太貴，想找人夾錢。他指可以聯名購買，想詢問大家有沒有興趣。

【住房悲歌】無良業主閣樓照劏 月租2500被轟冇人性 網民嘆：香港人的悲哀【下一頁】

帖文一出，網民反應熱烈。不少人戲弄樓主，「我出30元，夠樓主吃沙嗲牛肉麵！」、「我夾500元！偶爾會上單位借用廁所！」、「我夾陽台費用！想跳樓的人要先交費用！」等。

亦有人鬧爆樓主，指買不起就不要學人抽樓，「無咁大個頭就想戴咁大頂帽」。另外有網民教路，可以學內地買樓的方式將單位拆分成股份上市炒售。網民笑稱：「人人做業主的機會來了！」

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊 木系文藝風設計【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷