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【樓市熱話】抽中柏傲莊III 沒錢給首期 上網邀人夾錢 遭網民戲弄

理財智慧 13:14 2021/06/19

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香港流行「父幹」、「夫妻幹」買樓，除了這兩個方法外，其他人都難以獨力出首期再供樓。近日有網民於網上媒體發文，詢問有沒有人有興趣聯名買樓。

樓主的朋友抽中了柏傲莊的三期。由於首期太貴，想找人夾錢。他指可以聯名購買，想詢問大家有沒有興趣。

【住房悲歌】無良業主閣樓照劏 月租2500被轟冇人性 網民嘆：香港人的悲哀【下一頁

帖文一出，網民反應熱烈。不少人戲弄樓主，「我出30元，夠樓主吃沙嗲牛肉麵！」、「我夾500元！偶爾會上單位借用廁所！」、「我夾陽台費用！想跳樓的人要先交費用！」等。

亦有人鬧爆樓主，指買不起就不要學人抽樓，「無咁大個頭就想戴咁大頂帽」。另外有網民教路，可以學內地買樓的方式將單位拆分成股份上市炒售。網民笑稱：「人人做業主的機會來了！」

【多圖】柏傲莊III示範單位直擊　木系文藝風設計【下一頁

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責任編輯：張瑋婷

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