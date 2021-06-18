【傳統工藝】認識九大非遺藝術 K11 Art Mall展出逾500件本土創作作品

香港手工藝日漸消失，在香港賽馬會慈善信託基金的捐助下，嶺南大學與香港藝術學院 (香港藝術中心附屬機構)攜手合辦「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」作品展覽，由即日起至7月4日期間，開放予公眾免費參與，並展示逾500件導師和學生的成果和作品，及策劃一連串限定工作坊及導賞團。

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今年計劃將傳承與創新擴展至廣彩、白鐵、蒸籠製作技藝，以師徒的教學模式進行，在傳授傳統工藝的同時，更能將傳統手藝之間的情懷分享給學生，而當代藝術家則主力啟發學員的創意，讓傳統的技藝再次發揚光大；往屆的非遺重點項目分別為紮作、長衫製作、剪紙、吹糖、麵塑、木傢俱製作技藝。

第三屆「賽馬會『傳‧創』非遺教育計劃」周年展覽詳情如下：

日期：2021年6月18 日至7月4日

時間：早上 11時至晚上 10時

地點：chi K11藝術空間（K11 Art Mall地庫2樓chi K11 藝術空間）

九龍尖沙咀河內道18號

費用：免費入場

網上展覽網址：http://ichplus.org.hk/en/programme/annual-showcases

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責任編輯：潘曉豐