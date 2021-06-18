【著數優惠】或贏取逾5.5萬份獎品 香港電訊推出夏日優惠活動三重賞

香港電訊今日公布「csl. 5G Lens夏日活動三重賞」參與詳情，適用於全港手機用戶參加，並有機會贏取超過55,500份獎品，兼盡享吃喝玩樂著數優惠。

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由即日起至2021年6月30日，全港手機用戶只需要下載csl. 5G Lens及登記成為用戶，即可透過手機鏡頭掃描身邊環境，尋找並點擊手機畫面上懸浮的Mox商標進入AR小遊戲，再分別尋找「m」「o」及「x」三個英文字母，即可進入大抽獎，得獎結果即時揭曉。

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每人每日可參加三次抽獎，贏取豐富獎品，當中包括大熱遊戲主機Sony PlayStation 5主機、Nintendo Switch主機、人氣酒店staycation住宿連餐飲套票、Tap & Go「拍住賞」港幣1,000元的儲值卡、以及由HEYPARK提供超過50間本土小店的餐飲優惠折扣劵。獎品逾55,500份，送完即止。更多詳情，請留意：https://www.hkcsl.com/tc/finding-mox-lucky-draw/。

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責任編輯：潘曉豐