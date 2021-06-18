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德國士兵涉反猶被召回國 曾為希特拉唱生日歌

環球社會熱點 17:14 2021/06/18

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在德國涉嫌反猶太主義，罰則可以非常嚴苛。德國軍方周四表示，在立陶宛參與北約任務的30名德國士兵，因涉及發表種族主義言論及反猶太行為，其後更被揭發在聚會為納粹領袖希特拉唱生日歌，決定召回涉事士兵，發起反猶行為的士兵亦即時革職。

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德國《明镜周刊》（Der Spiegel）報道指，約30名在立陶宛服役的德國士兵在4月因在酒店內舉辦派對並喝醉鬧事，需要出動軍事警察調停。軍方調查發現，士兵曾歌唱含種族主義及反猶太主義歌曲，更有影片拍攝到其中一名士兵，試圖性侵他人。軍方進一步調查更發現，士兵在較早時的聚會上，曾為納粹領袖希特拉唱生日歌。

德國軍方發言人指，該批士兵不旦違反加入軍隊時的誓言，更涉及種族主義及反猶太主義、和作出極端主義行為，已於周四（16日）被勒令返回德國，帶頭違法的士兵即時革職。發言人指，無法原諒該批士兵的行為，批評他們令德國軍方蒙羞，強調任何被判有罪的士兵將受到最嚴厲懲罰。

德國國防部長卡倫鮑爾（Annegret Kramp-Karrenbauer）確認，已即時召回涉事士兵所屬排部的所有軍人，嚴斥有關士兵的不當行為損害其他盡責德國軍人的名聲。

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涉事士兵在立陶宛駐守，為北約戰略「增強前沿部署」（Enhanced Forward Presence）任務的一部分，負責為立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞提供保護，以威懾俄羅斯。

責任編輯：郭麗明

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