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【電子消費券】AlipayHK夥商戶推10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

股市 16:33 2021/06/18

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港府公布，電子消費券7月4日起接受申請，最快8初派發，首期發2000元。合資格人士須提供姓名、身份證 、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號。為迎接消費券，各企業及四大支付工具陸續推出消費券優惠，本網以一文形式，綜合各界提供的優惠。

消費券7月4日起接受申請，詳情看【下一頁】

信和集團

信和集團表示，旗下8大商場將會加碼推出更多消費優惠及獎賞。除了與AlipayHK及livi bank推出總值超過2,000萬元的獨家優惠及大抽獎之外，未來更會與八達通、WeChat Pay HK及信用卡等多個支付平台合作，於電子消費券發放期間，分階段推出更多驚喜回贈及獎賞。

優惠詳情及大抽獎看【下一頁】

AlipayHK

AlipayHK表示，將與大批實體及網上合作商戶聯手向選擇以AlipayHK領取電子消費券的用戶，送出總值超過10億元的獎賞。同時，透過AlipayHK，用戶不僅可在逾10萬間本地實體店及網購平台、各行各業中使用消費券作小額大額購物，還可以用來乘搭港鐵、巴士、小巴和渡輪等公共交通工具，使用場景豐富。

另外，AlipayHK用戶更可以隨時隨地查看自己的消費券交易記錄及餘額，即使遺失手機亦可即時凍結賬戶，加上進行高金額交易時，系統會判斷風險，要求付款時輸入支付密碼的「雙重保障」。

AlipayHK推30元早鳥優惠誘市民提早登記消費券，看【下一頁】

Tap & Go「拍住賞」

香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」宣布，特設Tap & Go「拍住賞」消費券專頁。用戶只須登入其手機錢包，按「拍住賞」消費券專頁，複製頁面上專屬的特定識別號碼（只須於6月下旬起更新手機錢包便可獲取特定識別號碼），按頁面指示進入政府的中央登記系統，並利用已複製的特定識別號碼進行消費券計劃登記。用戶在選擇以Tap & Go「拍住賞」領取消費券並成功登記後，將會收到政府的短訊通知。

 

Tap & Go「拍住賞」消費券專頁登記流程

    點擊圖片放大

 

WeChat Pay HK

WeChat Pay HK表示，市民登記消費券計劃時如選擇以WeChat Pay HK收取和使用消費券，將可獲得WeChat Pay HK和合作商戶攜手推出的各種加碼優惠，涵蓋線上線下的吃喝玩樂遊等各項金額大小不等的消費，讓用戶5,000元賺上賺。優惠詳情稍復公布。

WeChat Pay HK會分開處理用戶的消費券餘額和錢包餘額，令用戶於消費時一目了然。當消費券餘額不足時，消費券可以與錢包餘額、綁定在WeChat Pay HK的信用卡或銀行帳戶一同使用，支持不同額度的消費，WeChat Pay HK註冊用戶已超過380萬，覆蓋全港超過10萬間香港本地商戶。

相關文章：【電子消費券】AlipayHK推出消費券早鳥獎賞　30元優惠吸引市民登記消費券（附登記攻略）

【電子消費券】信置率先夥與AlipayHK及livi bank推優惠　總額2000萬元

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