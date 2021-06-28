【電子消費券】AlipayHK、WeChat Pay HK夥商戶分別推17億及10億元優惠　一文看清各界及支付工具最新消費券優惠（不斷更新）

港府公布，電子消費券7月4日起接受申請，最快8月初派發，首期發2000元。合資格人士須提供姓名、身份證 、可收取短訊的本地流動電話號碼，並選擇支付工具及填寫賬號。為迎接消費券，各企業及四大支付工具陸續推出消費券優惠，本網以一文形式，綜合各界提供的優惠。

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消費券7月4日起接受申請，詳情看【下一頁】

AlipayHK

AlipayHK表示，將與大批實體及網上合作商戶聯手向選擇以AlipayHK領取電子消費券的用戶，送出總值超過17億元的獎賞， 成功登記的用戶可在近百間商戶中，揀選最多5份心儀獎賞。 同時，透過AlipayHK，用戶不僅可在逾10萬間本地實體店及網購平台、各行各業中使用消費券作小額大額購物，還可以用來乘搭港鐵、巴士、小巴和渡輪等公共交通工具，使用場景豐富。

另外，透過AlipayHK領取電子消費券的用戶，在消費券使用期間， 每月消費次數排名前十的用戶，將可額外獲贈5000元獎賞。

具體獎賞詳情，請看【下一頁】

AlipayHK推30元早鳥優惠誘市民提早登記消費券，看【下一頁】

九龍倉置業

九置旗下的海港城及時代廣場與AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go「拍住賞」合作，推出消費券登記獎賞，7月5日至9月5日期間，將會無上限免費派發800元的商場購物優惠券。

海港城、時代廣場夥AlipayHK、WeChat Pay HK及Tap & Go「拍住賞」的優惠詳情，請看【下一頁】

眾安銀行

眾安銀行（ZA Bank）乘勢夥八達通，推出消費現金獎賞回贈高達5,000元。連同政府派發的5,000元消費券，即有機會贏取總值1萬元的消費金額。

ZA Bank夥八達通推回贈抽獎，詳情【下一頁】

Tap&Go、太古地產

電子錢包營辦商之一的Tap & Go「拍住賞」與太古地產 （01972） 合作，在旗下三個香港購物廣場，即太古廣場、太古城中心及東薈城名店倉，推出總值逾470萬元的購物獎賞。

Tap&Go、太古地產消費券優惠詳情【下一頁】

中銀香港

即日起提供電子支付工具綁定優惠，客戶8月底前，每月以Apple Pay透過中銀信用卡為手機八達通單筆增值滿400元，可享高達60元現金回贈，連帶同期加入八達通及申請自動增值的優惠，合共可於消費券派發前享高達310元獎賞。

另外，推廣期內以中銀信用卡首次成功綁定支付寶香港，可享20元迎新獎賞及全港最優惠的淘寶平台手續費；以中銀雙幣信用卡透過Huawei Pay為手機八達通增值滿350元，即減15元，每卡可享高達45元即減優惠。

信和集團

信和集團表示，旗下8大商場將會加碼推出更多消費優惠及獎賞。除了與AlipayHK及livi bank推出總值超過2,000萬元的獨家優惠及大抽獎之外，未來更會與八達通、WeChat Pay HK及信用卡等多個支付平台合作，於電子消費券發放期間，分階段推出更多驚喜回贈及獎賞。

優惠詳情及大抽獎看【下一頁】

八達通

八達通宣布，將會推出一系列獎賞，若市民使用八達通登記，將可獲得最多118元的增值額，以及超過3000元的商戶優惠。

詳細獲取步驟及其他優惠詳情，請看【下一頁】

Tap & Go「拍住賞」

香港電訊 （06823） 旗下Tap & Go「拍住賞」宣布，特設Tap & Go「拍住賞」消費券專頁。用戶只須登入其手機錢包，按「拍住賞」消費券專頁，複製頁面上專屬的特定識別號碼（只須於6月下旬起更新手機錢包便可獲取特定識別號碼），按頁面指示進入政府的中央登記系統，並利用已複製的特定識別號碼進行消費券計劃登記。用戶在選擇以Tap & Go「拍住賞」領取消費券並成功登記後，將會收到政府的短訊通知。

Tap & Go「拍住賞」消費券專頁登記流程

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WeChat Pay HK

WeChat Pay HK表示，市民登記消費券計劃時如選擇以WeChat Pay HK收取和使用消費券，將可獲得WeChat Pay HK和合作商戶攜手推出的各種加碼優惠，涵蓋線上線下的吃喝玩樂遊等各項金額大小不等的消費，優惠總值遠超10億元，讓用戶5,000元賺上賺。優惠詳情稍復公布。

WeChat Pay HK會分開處理用戶的消費券餘額和錢包餘額，令用戶於消費時一目了然。當消費券餘額不足時，消費券可以與錢包餘額、綁定在WeChat Pay HK的信用卡或銀行帳戶一同使用，支持不同額度的消費，WeChat Pay HK註冊用戶已超過380萬，覆蓋全港超過10萬間香港本地商戶。

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