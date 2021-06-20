  • 32°C
香港時間 : 2021620日 (日) 14:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網民熱話】車位上方有喉管 樓底較低 月租985港元 網民心慌求助 被批怕撞頭

理財智慧 13:00 2021/06/20

分享：

無論是香港還是台灣，都很缺泊車的地方，香港甚至有車位炒賣上一千萬。近日有台灣網民於網上討論區發文，詢問大家他應不應該租這個停車場。

網民經歷：

    點擊圖片放大
    +6
    +5

 

支持樓主租的網民指，自己租外面露天的車位都要約978.5港元，樓主這個室內的還一樣價錢，沒有不租的道理。更有人指：「車子又不會長高，幹嘛不租！」、「不是糞管或消防管你還怕他爆管嗎」。他們還笑樓主的膽小，稱：「是怕人撞到頭還是怕壓樑煞讓你心慌慌？」、「講的好像車子停好會站起來似的，開變形金剛？」。

亦有人不支持樓主租，因為地板的水漬就證明了天花板或是管子漏水，不值得租用，稱：「你要車停在室內還每天被水滴的話就租吧」

有網民突發其想，建議樓主幫車子買意外保險，管子掉下來也能有賠償。或是「租了再去檢舉，因為法律規定車位淨高不可低於210公分。」

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：張瑋婷

車位 變形金剛 網上討論區 港元 意外保險 香港 台灣

上一篇文章

【職場熱話】上班途中收到面試電話 如何神不知鬼不覺的接聽？ 網民：可以BOOK房

下一篇文章

【職場熱話】高級文憑畢業生做四星酒店 疑大材小用 上網尋求意見 卻被網民嘲笑沒文化
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱