【網民熱話】車位上方有喉管 樓底較低 月租985港元 網民心慌求助 被批怕撞頭

無論是香港還是台灣，都很缺泊車的地方，香港甚至有車位炒賣上一千萬。近日有台灣網民於網上討論區發文，詢問大家他應不應該租這個停車場。

網民經歷：

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支持樓主租的網民指，自己租外面露天的車位都要約978.5港元，樓主這個室內的還一樣價錢，沒有不租的道理。更有人指：「車子又不會長高，幹嘛不租！」、「不是糞管或消防管你還怕他爆管嗎」。他們還笑樓主的膽小，稱：「是怕人撞到頭還是怕壓樑煞讓你心慌慌？」、「講的好像車子停好會站起來似的，開變形金剛？」。

亦有人不支持樓主租，因為地板的水漬就證明了天花板或是管子漏水，不值得租用，稱：「你要車停在室內還每天被水滴的話就租吧」

有網民突發其想，建議樓主幫車子買意外保險，管子掉下來也能有賠償。或是「租了再去檢舉，因為法律規定車位淨高不可低於210公分。」

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責任編輯：張瑋婷