▲ 【電子消費券】信置率先夥與AlipayHK及livi bank推優惠 總額2000萬元

財政司司長陳茂波今日公布5000元電子消費券詳情。信置 （00083） 宣布，旗下8大商場將會加碼推出更多消費優惠及獎賞。除了與AlipayHK及livi bank推出總值超過2,000萬元的獨家優惠及大抽獎之外，未來更會與八達通、WeChat Pay HK及信用卡等多個支付平台合作，於電子消費券發放期間，分階段推出更多驚喜回贈及獎賞。

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信置表示，率先與AlipayHK達成戰略合作，攜手為市民提供迎新禮遇及多項獨家優惠。屆時，市民可將商場推出的數百萬元的獨家購物現金券與政府消費券一同使用。

另外，集團將聯同虛擬銀行livi bank推出每周大抽獎 連續7個星期送出210份5,000元現金回贈。顧客只需於參與商場消費滿300元，即可參加抽獎，以livi bank消費既可享額外抽獎機會，每星期的30位幸運兒可以獲得5,000元現金回贈獎賞。抽獎機會可每星期累積，幸運兒有機會贏取高達3.5萬元現金回贈。

同時，信和集團S+ REWARDS會員憑指定優惠碼於livi bank開戶即可獲贈250元回贈，而介紹朋友開戶，更有機會額外獲取5,000元推薦回贈。

信和集團資產管理董事蔡碧林表示，現時集團旗下商場與四大電子支付平台合作的商戶高達9成，透過是次宣傳策略，將在各階段與不同的支付平台合作，接觸更廣大的客群。

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編輯：吳敏芳