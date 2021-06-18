【北水基金】北水密集谷新基金 南方港股通搶攻下半年檔期

▲ 本周36隻北水基金新推出，冀吸金600億元。

半年結未到，但密集出台的北水基金，已搶攻下半年檔期，如南方港股通優勢企業基金排期7月5日上架。至於本周僅4個交易天，共有36隻公募基金新推，累計目標募資額600億元人民幣，包括現正開售的創金合信港股互聯網3個月持有期混合產品。而基金一哥天弘恒指科技ETF，則於下周一（6月21日）重磅發售。

內媒指，科技股為低吸的主戰場。此外，內地首批9隻雙創ETF及頭炮9隻REITS，也將於下周一上市。

不過，專家對後市前景呈分歧。內媒指，近期名牌基金旗下星級基金經理對下半年的市況轉趨審慎，主因擔心美國退市、環球央行收水等，包括滙豐（HSBC）旗下內地基金公司滙豐晉信、嘉實及博時等。

星級基金經理 對下半年轉趨審慎

去年冠軍基金經理滙豐晉信操盤手陸彬，於今年3月大市低點時，曾表示後市不會再有大的系统性風險，在市場大幅回調的過程中調整基金組合配置。他管理的滙豐晉信低碳先鋒股票，自3月24日創出年內淨值低點，現已急漲24%。

但本周一（6月14日）端午節，陸彬在一封給投資者的信中直言，經歷二季度大幅反彈，當前市場風險溢價水平回落至歷史低位，隨着全球疫情逐步得到有效控制，各國幣策大概率陸續回歸正常化，過去幾年表現突出的某些行業和風格因子，或將開始接受「小周期」的挑戰。

「市場風險正在慢慢積累，我們看到的機會也正在減少。2021年下半年會採取相對謹慎的策略，對基本面持續性的要求更高，對估值容忍度更加嚴苛。」陸彬说。

內媒又指，5月新推的滙豐晉信核心成長混合基金，在6月28日结束封閉期重開申贖，單日限購1,000元。

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同樣，對下半年行情審慎的還有嘉實基金價值風格投資總監張金濤。他近期表示，下半年有一定挑戰，今年的投資原則是不能追漲，也不要盲目殺跌，但如果上市公司基本面不行，還是早點撤出為妙。展望後市，下半年有結構性機會，因整體指數相比年初沒有大變化，核心因素是業績。

博時基金股票投資部總經理助理沙煒表示，目前市場處於上有頂、下有底的震盪行情，對全年市場謹慎樂觀。未来影響行情的核心因素，一是政策退出的節奏，包括聯儲局在疫後退出QE的步伐；二是經濟基本面，包括出口和地產的韌性、消費的恢復情況等。

惟業界亦理性看待熱門賽道機會，如醫藥、消費、科技及新能源等，急回後已上升，相關主題基金也趁勢大漲，大舉收復前期失地。

可是，東方基金權益研究部總經理王然指，從估值來看，部分核心資產仍處於較高水平，可能需要一段時間消化估值，下半年若有調整，可中長綫布局加倉。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源