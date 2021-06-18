【港元定存】中小行突擊 推半年定存0.8厘破頂息

▲ 集友新推半年定存享0.8厘，頓變破頂息。

本周僅得4個交易天，但仍有3間中小銀行出招，鬥搶港元定期存款，最矚目的是集友新推半年定存享0.8厘，以同期計為冠絕全城破頂息。專家指，聯儲局剛「放鷹」，市場憧憬美國加快加息步伐，而中小業界更偷步搶閘加港元定存息，料半年結前短存為主戰場。

同樣，一面倒獨加的還有Tom集團 （02383） 有份的虛擬銀行滙立（WeLaB Bank），昨天（6月17日）調升3個月0.1厘，新息率突破1厘關，新報1.1厘。同日，南商則新推28天享0.7厘，但須指定理財戶斥500萬元新錢，才享最高特惠息。

若連同上周大新 （02356） 及小米 （01810） 牽頭的虛銀天星（Airstar Bank）齊加3個月短存，連續兩周5行相繼發功搶存。

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專家指，美國雖部署提早加息，但本港暫乏條件上調最優惠利率（P），但中小行鬥加短存息，因半年結逼埋身，料業界提早為下半年的吸存戰布局。

花旗銀行投資策略及財富管理策劃部主管黃栢寧回應本報查詢指，就聯儲局主席鮑威爾議息後的講話，該行維持儲局9月宣布縮表的預測，12月開始每月減少買債150億美元，最快或於明年底首次加息。

此外，綜觀半年結前定存息的戰況，勇進的滙立自第二季以來已第4度加存息，從0.7厘累升0.4厘、至1.1厘，續穩佔三甲。然而，難以挑戰高息王，富邦以3.28厘蟬聯冠軍，工銀亞洲則以3厘緊接其後。

虛擬銀行連環加港元短存息【下一頁】

參考反映銀行資金成本的3個月拆息低見0.17厘，惟目前傳統銀行及虛銀的存息不少逾0.2厘，牌面上蝕本搶存。

比拼本周高息榜，僅半年期大執位，因集友推0.8厘而晉級冠軍，但須全新指定理財戶及同時開立證券帳戶等附帶條件。而信銀國際及大眾財務以0.75厘屈居雙亞軍。騰訊 （00700） 、港交所 （00388） 及工銀亞洲有份的虛銀富融（Fusion Bank），則以0.7厘險守季軍。

華僑永亨經濟師李若凡認為，上市企業為派發股息而備頭寸，應付6月至8月的派息潮，加上新股接踵來，而業界吸存亦為貸款需求漸恢復而鋪路。

經新一輪搶存戰，現時1年期最高為0.7厘，由富融及天星提供，但仍遠低於iBond （新上市編號︰04246） 兩厘包底息，以及銀債3.5厘年回報。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源