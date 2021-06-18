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【大行點睇】摩通對長實連日回購感驚喜 為其保證派息提供潛在上升空間

股樓投資 16:18 2021/06/18

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摩根大通發表研究報告指，對長實集團（01113）連日回購顯意外，維持對其「增持」評級，目標價67元。

長實昨日（17日）公布，回購24.2萬股，每股回購價介乎51.9元至51.95元，涉資1,256.78萬元。該行指，長實經常為市場帶來驚喜，在3.8億股的股份回購要約完成後，近日連續3日於市場上回購股份，共涉資1.6億元。報告補充，若股份回購僅受大股東2%受限制的約束，估計公司最多可進行78億元的股份回購，而備考淨負債率僅增加200個基點至11.8%，是次股份回購更為其今年度2.07元的保證每股派息提供潛在上升空間。

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記者：郭秀慧

增持 上升空間 經濟 派息 目標價 每股派息 長實集團（01113） 回購 香港 長實

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