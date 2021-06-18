【大行點睇】摩通對長實連日回購感驚喜 為其保證派息提供潛在上升空間

摩根大通發表研究報告指，對長實集團（01113）連日回購顯意外，維持對其「增持」評級，目標價67元。

長實昨日（17日）公布，回購24.2萬股，每股回購價介乎51.9元至51.95元，涉資1,256.78萬元。該行指，長實經常為市場帶來驚喜，在3.8億股的股份回購要約完成後，近日連續3日於市場上回購股份，共涉資1.6億元。報告補充，若股份回購僅受大股東2%受限制的約束，估計公司最多可進行78億元的股份回購，而備考淨負債率僅增加200個基點至11.8%，是次股份回購更為其今年度2.07元的保證每股派息提供潛在上升空間。

【騰訊 700】騰訊旗下《王者榮耀》《PUBG Mobile》 蟬聯全球兩大最吸金遊戲【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧