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【異動股】藥明生物上調全年盈利增長指引　獲麥格理看好重申「跑贏大市」評級　股價今日急升逾9%創新高

股樓投資 17:56 2021/06/18

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麥格理發表研究報告指，藥明生物(02269) 宣布上調今年全年銷售及盈利增長指引，由50%提高至65%，較該行預期的57%還要高，預期在行業快速增長下公司未來幾年表現仍強勁，複合年增長率可達38%至50%，

該行指出，目前有9個疫苗項目正在研發或生產，為增長提供良好支持。管理層目標未來在研項目數量將增至80個，麥格理預期，在手的32個三期臨床階段的產品中，有4至5個料為核心項目，每個的峰值銷售額可達到40億至50億美元，另外有4至5個三期項目峰值銷售額亦預期達到10億美元以上，將為公司提供穩定收入。

麥格理指，藥明生物管理層目標未來三年成為業內第一位，重申「跑贏大市」評級，目標價122元。今日集團股價急升逾9%創新高。

大行對藥明生物評級及目標價：

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撰文 : 周兆邦

藥明生物（02269） 港股

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