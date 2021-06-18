【大行點睇】花旗五大原因看好比亞迪 籲現階段吸納 全日再升逾4%

花旗發表研究報告指，近日市場有傳內地當局即將推出一項政策，以助內地晶片製造商提升競爭力。料消息將會為比亞迪（01211）帶來正面影響，該行認為現階段適合吸納比亞迪，予其「買入」評級，目標價287元。

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花旗基於五大原因看好比亞迪前景，首先是比亞迪的研發能力強勁，為內地少有可自研及生產汽車用IGBT、MCU、CIS、電池管理系統及碳化硅功率場效應晶體管的公司；第二是比亞迪分拆比亞迪半導體上市進展順利；第三潛在投資者都與公司涉及交易；第四是料公司純電動車於6至8月銷售將有強勁增長；第五是預期內地本地純電動車品牌企業至2025年市場份額將達到70%。

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近月比亞迪股份走勢強勁，雖然本周三（18日）一度急跌8.2%，但周四（19日）隨即反彈，今日全日升4.2%，收報232.4元，成交42.9億元。

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