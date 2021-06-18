【打針獎賞】友邦推疫苗獎賞 客戶獲贈200元「智遊保」保費折扣優惠 更可賺取積分

友邦香港(01299)宣佈，為鼓勵市民接種疫苗，將送出多個獎賞，當中包括「AIA Vitality 健康程式」的1,000積分以及成功投保AIA「智遊保」的客戶，即可享合共200港元的保費折扣優惠。

【打針抽獎】星夢郵輪推400萬元大抽獎 頭獎為一年無限任搭郵輪通行證 【下一頁】

在今年6月21日至9月30日期間，凡接種新冠疫苗並成功投保AIA「智遊保」客戶，需要提供由衞生署發出的「2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄」中所示的參考編號，便可享200元的保費折扣優惠。包括即時100元的 AIA「智遊保」保費折扣，以及適用於下一次投保AIA「智遊保」計劃時的100元保費折扣。

【打針抽獎】打疫苗抽信和華置凱滙千萬單位 首天已錄逾45.5萬人登記 反應空前熱烈（附抽獎網址及詳情）【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

另外。「AIA Vitality健康程式」會員凡接種以下其中一種疫苗，包括流感疫苗、乙型肝炎疫苗、甲型及乙型肝炎疫苗，HPV疫苗或新冠疫苗，可賺取1000積分，以鼓勵更多客戶參與接種計劃。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂