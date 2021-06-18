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【打針獎賞】友邦推疫苗獎賞 客戶獲贈200元「智遊保」保費折扣優惠 更可賺取積分

理財智慧 16:43 2021/06/18

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友邦香港(01299)宣佈，為鼓勵市民接種疫苗，將送出多個獎賞，當中包括「AIA Vitality 健康程式」的1,000積分以及成功投保AIA「智遊保」的客戶，即可享合共200港元的保費折扣優惠。

【打針抽獎】星夢郵輪推400萬元大抽獎 頭獎為一年無限任搭郵輪通行證 【下一頁

在今年6月21日至9月30日期間，凡接種新冠疫苗並成功投保AIA「智遊保」客戶，需要提供由衞生署發出的「2019冠狀病毒病疫苗接種紀錄」中所示的參考編號，便可享200元的保費折扣優惠。包括即時100元的 AIA「智遊保」保費折扣，以及適用於下一次投保AIA「智遊保」計劃時的100元保費折扣。

【打針抽獎】打疫苗抽信和華置凱滙千萬單位 首天已錄逾45.5萬人登記 反應空前熱烈（附抽獎網址及詳情）【下一頁

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另外。「AIA Vitality健康程式」會員凡接種以下其中一種疫苗，包括流感疫苗、乙型肝炎疫苗、甲型及乙型肝炎疫苗，HPV疫苗或新冠疫苗，可賺取1000積分，以鼓勵更多客戶參與接種計劃。

 

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責任編輯：羅浩濂

友邦保險（01299） 疫苗 著數優惠

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