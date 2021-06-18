【綠色經濟】中華煤氣夥國家電投推智慧能源創新賽　一等奬金高達776萬元

▲ 中華煤氣與國家電投宣布合辦智慧能源創新大賽（TERA-Award），接受全球科研小組或初創公司報名，一等獎可獲高達100萬美元（約776萬港元）。

香港中華煤氣有限公司（中華煤氣）與國家電力投資集團有限公司（國家電投）聯合主辦的智慧能源創新大賽（TERA-Award）於今（18日）舉行TERA-Award啟動禮，接受全球科研小組或初創公司報名。

主辦單位公布，此次比賽會於今年8月31日截止，結果將於同年11月公布。TERA-Award的目標範疇主要涵蓋四大類別，分別是「能源供應」、「能源需求」、「綠色交通」，以及「能源互聯網」。其評審標準為40%創新性，40%執行力，20%團隊能力。主辦單位將為參賽者提供獎金，應用場景，資金及資源。【按此了解詳情】

香港中華煤氣有限公司常務董事陳永堅表示，希望能透過比賽為綠色經濟發展賦能，目標是尋找面向未來智慧能源的創新技術及解決方案，並期望透過比賽鼓勵全球創新企業實踐有潛力的構思。

主辦單位又透露，此次比賽一等獎可獲高達約776萬港元（100萬美元）並得到落地場景的支援，名額只有一名。而二等獎則可獲約78萬港元（10萬美元），三等獎可獲約39萬港元（5萬美元），兩者名額將視乎情況而定。

中華煤氣商務總監馮文傑亦在會中表示，評審歡迎任何與能源創新科技相關的技術，如技術創新、社會效益大及具商業性，會更容易脫穎而出。

他指出，中華煤氣亦將全力支援參賽者落地場景，以確保他們有機會測試技術的可行性，其中如內地泰州政府工業亦可能是一個可供方案作試驗的場地。

此外，陳永堅指出，即使參賽者未能獲獎，後續亦會為有潛力的方案提供配對，助他們尋找投資者及合作夥伴，以持續發展技術。

▼ 點擊圖片放大

【電子消費券】港府設中央系統 供市民登記電子消費券

【自動駕駛】百度與北汽合作 冀三年內生產1000 輛「無人車」

【安全漏洞】微軟產品「漏洞增長率」創新高 Windows最嚴重

記者：張凱琳