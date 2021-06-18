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【電子消費券】電子消費券7月4日開始接受申請 4大電子支付平台派發詳情一覽

理財智慧 16:51 2021/06/18

分享：

為振興經濟，政府於今年初宣布派發5,000元電子消費券。財政司司長陳茂波今（18日）公布派發電子消費券詳情，合資格市民可以在7月4日早上6時起，透過消費券計劃網站進行電子登記，至8月14日截止。市民如使用支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK，會分２期領取消費券，可儲起使用；若使用八達通，則分３期領取，且不能合併使用。值得一提的是，消費券現可用於乘搭交通工具。

登記日期為7月4日至8月14日，合共6個星期。首兩周內（7月4日至17日）完成的電子登記，均會在首批發放，最早8月1日收到消費券。至於在第三至六周內（7月18日至8月14日）期間完成的電子登記，或以書面形式遞交的登記，將屬第二批發放，最早於9月1日收到消費券。

派發詳情：

支付寶香港（Wechat Pay HK）、支付寶香港（Alipay HK） 及 Tap & Go「拍住賞」：

  • 分2期領取
  • 第一期2,000元，第二期為3,000元
  • 首兩星期完成登記的市民可在8月1日可獲取第一期消費券，2個月後可獲第2期，款項會直接滙入電子錢包
  • 可合併使用，最長有效期5個月

八達通：

  • 分3期領取
  • 第一期2,000元、第二期2,000元、第三期1,000元
  • 用戶要待首兩期4,000元用完後才可獲第三期
  • 不可合併使用，最長有效期7個月
  • 用戶可透過八達通手機應用程式、八達通服務站或交通津貼機、7-Eleven、OK便利店、惠康超級市場所布分店領取

消費券不能用於︰

  • 繳交政府費用，如：稅、罰款、牌照費、隧道費、停車咪錶
  • 繳交水、電、煤氣費；
  • 繳交公共機構收費，如：公立醫院、房委會、房協費用
  • 繳交中小學、大學學費
  • 購買保險等金融產品服務、
  • 捐款
  • 網上向非本地商戶購物
  • 個人對個人支付
  • 兌換現金

登記方式：

電子登記
1. 在消費券計劃網站(www.consumptionvoucher.gov.hk)認證身份
2. 上載香港身份證複本
3. 選定儲值支付工具帳戶
4. 就「在港居住」要求作聲明

書面登記

  • 在消費券計劃網站下載表格
  • 在各郵政局、民政事務總署各區諮詢服務中心、社會福利署各區辦事處、房委會豁下公共屋邨辦事處及客戶服務中心都可索取表格
  • 到指定銀行分行投進表格收集箱，不接受郵寄

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撰文 : 陳楚琨

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