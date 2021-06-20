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【職場熱話】高級文憑畢業生做四星酒店 疑大材小用 上網尋求意見 卻被網民嘲笑沒文化

理財智慧 13:00 2021/06/20

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剛畢業的人總有很多疑問，不知道選哪間公司好，收不到回音又怎麼辦等。身邊沒有人能解答就會上網求助。近日有網民於網上討論區發文，指自己對前路感到迷茫，詢問大家自己的市場定位是什麼。

網民經歷：

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不少網民嘲笑樓主的水平差，「Fresh grad」變「Fresh grade」，建議樓主在庇護工場上班更好。「Fresh grad做四星酒店的前台是大材小用，Fresh grade做的話就剛剛好！」他們更指，以這樣的水平能有什麼市場定位。而且這樣的時勢，哪能有這麼多要求，左嫌右嫌。

雖然有人覺得五星酒店的前台不算是高級工作，但被網民反駁指月薪能有19K-20K左右，是非常不錯了。
 

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責任編輯：張瑋婷

網上討論區 畢業 文娛藝術 高級文憑 酒店

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