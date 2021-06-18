印度大壺節疑有檢測造假 參加者變超級傳染者播毒

印度早前爆發第二波疫情，除變種病毒外，大型群眾活動亦被視為爆疫因素之一。印度有傳媒指，4月舉行大壺節慶祝活動的烏塔拉坎德邦涉嫌大規模檢測造假，令大批參與兼染疫的民眾成為超級傳染者。

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印度有媒體指，旁遮普邦（Punjab）有民眾無故收到訊息，通報自己從未做過的檢測結果，因而展開查證。媒體及後發現，數百份來自烏塔拉坎德邦（Uttarakhand）的檢測報告中，全部填寫相同電話號碼及地址，懷疑實驗室涉嫌造假，以達成邦政府的每日高達5萬份檢測要求。印度媒體更指，涉及假姓名﹑電話號碼及地址的檢測報告超過10萬份。

烏塔拉坎德邦政府發言人表示，已就事件展開調查，並暫時停止向大壺節（Kumbh Mela）舉行期間，所有曾參與檢測工作的實驗室支付費用。

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烏塔拉坎德邦4月時舉辦大壺節，吸引數以百萬民眾前來參與，當時多數參加民眾未有按照防疫規定，在人流密集地方佩戴口罩及聚集。其時，邦政府聲稱委託多間私人實驗室做檢測，採取所有防疫措施確保參與者健康。

當時大壺節慶祝情況

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但印度多個邦及後亦報稱，眾多參與大壺節活動歸來的民眾確診，並大規模傳染他人。據悉，有多達2,600人成為超級傳染者。

責任編輯：吳漢培